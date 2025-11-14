Bottas prévient Rovanpera : ’passer du rallye à la piste n’est pas facile’

Deux pilotes de Formule 1 de haut niveau ont exprimé leur soutien à la décision surprise de Kalle Rovanpera de troquer le rallye pour les monoplaces, alors que le double champion du monde des rallyes se lance à la poursuite de son rêve de F1.

Le Finlandais de 25 ans a récemment testé une ancienne Formule 2 et devrait participer à la série Formula Regional Oceania cet été avant de rejoindre la Super Formula japonaise en 2026 avec le soutien de Toyota, une initiative visant à le préparer à la F2 et, à terme, à la Formule 1.

Son compatriote Valtteri Bottas a déclaré qu’il admirait le courage de Rovanpera.

"Je dois avouer que j’ai été surpris par la décision de Kalle, mais dans le bon sens du terme," a déclaré Bottas, pilote Caillac F1 en 2026.

"C’est un choix courageux. Il veut clairement poursuivre ses rêves, mais un grand changement l’attend. J’apprécie vraiment son courage."

Ayant lui-même fait du rallye, Bottas sait à quel point un tel changement peut être difficile.

"Il est certain que passer du rallye à la piste n’est pas facile. En Formule 1, nous commençons tous par le karting et acquérons de l’expérience dans différentes catégories pendant plusieurs années."

"Les voitures de Super Formula sont très rapides. Kalle sera peut-être choqué au début par la difficulté que cela représente pour le cou, mais cela s’apprend, et avec son dévouement, rien n’est impossible."

Max Verstappen a également évoqué le transfert de Rovanpera lors du dernier Grand Prix au Brésil.

"On m’a déjà interrogé sur ce sujet et j’avais dit que tout est possible," a déclaré le champion du monde en titre, en référence à ce qu’il avait dit il y a trois semaines (à retrouver ici).

"Je suis vraiment enthousiasmé par son projet, mais cela ne sera pas facile."

Verstappen a averti que la vitesse pure ne suffirait pas.

"Au final, il faut prendre les bonnes décisions pour se retrouver dans les bonnes équipes. J’espère qu’il sera entouré d’un groupe compétent qui lui donnera les moyens de réussir."

Le Néerlandais a également souligné le défi que représente l’adaptation à la plus grande série de monoplaces du Japon.

"C’est généralement un choc culturel de passer de l’Europe au Japon. Il peut y avoir une barrière linguistique avec les mécaniciens, et il lui faudra un certain temps pour réaliser : ’Wow, mais qu’est-ce que je fais ici ?’. Une fois cette étape passée, ce sera à lui de jouer."