La FOM va demander à des circuits F1 de revoir leur capacité en tribunes

C’est un point indubitable : la F1 explose en termes de dynamisme et d’attractivité aux États-Unis, voyant ainsi la stratégie de Liberty Media être couronnée de succès. Après le succès populaire du dernier Grand Prix à Austin, et avant le rendez-vous bling-bling de Las Vegas, la F1 a aussi annoncé une nouvelle importante : rien de moins que l’acquisition des droits de la discipline par Apple.

Qu’un tel grand nom de la technologie, mais aussi de plus en plus des médias, s’intéresse à la F1, démontre ainsi l’attractivité sans précédent du sport auprès des Américains. Une attractivité bien sûr encore renforcée récemment par le film F1 avec Brad Pitt, dans lequel était impliqué… Apple. Visiblement, la marque à la pomme a été séduite par son premier partenariat avec la FOM.

Dans une conférence téléphonique devant les investisseurs, Stefano Domenicali a confirmé la priorité stratégique accordée à ce marché américain, et n’a pas eu de mots assez enthousiastes pour vanter le partenariat avec Apple.

« Le marché américain est très, très important pour notre croissance. Et le fait que nous ayons conclu un accord incroyable avec Apple, c’est parce que nous croyons vraiment que tous les éléments qui seront importants pour ce type de croissance sont là. Nous savons que nous pouvons compter sur une marque incroyable qui n’est pas une marque, c’est une marque socialement pertinente. »

« Et ce que je peux dire d’emblée, c’est que le fait d’avoir signé avec Apple a immédiatement été une sorte de signal d’alarme pour les partenaires actuels du monde entier, pour leur dire : "Hé, nous voulons rester avec vous, nous voulons investir." »

Ce qui séduit aussi Stefano Domenicali, c’est la possibilité pour Apple d’activer de nombreux fans en particulier auprès de la jeunesse, forcément plus branchée technologie.

« Et parce que la nature de nos fans est jeune, dynamique... La décision était la bonne. Et en termes d’engagement, nous sommes totalement déterminés à faire en sorte que tous les contenus, toutes les plateformes qui passent par l’écosystème Apple puissent être fournis. Nous allons augmenter encore plus le ratio que nous avons. »

« Par conséquent, comme toujours, lorsque l’on prend une décision commerciale, on met en balance le risque et l’opportunité. Et sur ce point, il était assez clair que les risques étaient mineurs et les opportunités immenses. »

« C’est pourquoi nous sommes totalement convaincus qu’il s’agit d’un partenariat incroyable qui ne fera que se renforcer à l’avenir. »

La F1 continue de séduire plus de fans (et plus de jeunes)

Sur un plan plus global cette fois, Stefano Domenicali avait aussi le sourire en commentant les derniers chiffres d’affluence sur les circuits et d’audience de la F1 dans les médias.

Visiblement ce n’est pas qu’aux États-Unis que la F1 est de plus en plus populaire – mais aussi partout dans le monde.

« Notre base mondiale de fans a continué de croître avec un engagement exceptionnel à tous les niveaux. Nous avons vu 5,8 millions de spectateurs jusqu’au Mexique, soit une hausse de 4 % par rapport au record de l’année dernière 2024 à la même époque. »

« Depuis la pause estivale, Monza a accueilli environ 370 000 fans durant son week-end de course, tandis qu’Austin et Mexico ont chacun accueilli plus de 400 000 fans. Nous constatons également un pourcentage record de femmes et de participants de moins de 35 ans, ce qui reflète l’attrait croissant et élargi des événements de F1. »

« L’audience de YouTube by Lights a augmenté de plus de 20 % au troisième trimestre, et la majorité du public a moins de 35 ans. La F1 est toujours le sport majeur qui connaît la croissance la plus rapide sur les réseaux sociaux... Les abonnés sur les réseaux sociaux sont en hausse de près de 20 % au troisième trimestre pour atteindre 111 millions, avec une croissance notable sur TikTok. »

« Cela souligne notre stratégie de contenu original, qui consiste à ancrer plus profondément la F1 dans la culture pop, à atteindre de nouveaux publics au-delà du week-end de course et à renforcer notre approche "always-on" pour nous connecter avec les fans. »

Stefano Domenicali l’avoue également : la F1 travaille avec des circuits pour rajouter plus de tribunes, pour faire face à l’explosion de la demande et réduire le nombre de frustrés privés de billets !

« Compte tenu des tendances constantes de ventes à guichets fermés sur de nombreuses courses, nous cherchons à ajouter une structure en partenariat avec les promoteurs pour augmenter la capacité sur certains marchés en 2026 afin de répondre à la demande refoulée. »