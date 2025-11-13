Domenicali l’admet : la saison F1 2026 devrait être moins passionnante

Des écarts infiniment serrés dans le milieu de grille, et surtout une lutte pour le titre pilotes totalement ouverte : la fin de saison s’annonce passionnante et détonnante en F1.

Forcément, il y a de quoi réjouir Stefano Domenicali : le PDG de la FOM voit ainsi ses efforts de ces dernières années - mise en place des budgets plafonnés, restriction des tests aérodynamiques… - aboutir à cette situation idéale pour la F1. En termes d’audiences et de chiffre d’affaires.

« En ce qui concerne l’équilibre compétitif, je dirais que nous n’avons jamais vu, au cours des dernières années, une telle compétition avec beaucoup d’équipes qui, auparavant, n’étaient même pas capables de marquer des points... Et l’écart entre les voitures et les pilotes est minime » s’est ainsi félicité Stefano Domenicali devant des investisseurs.

Autre preuve de l’attractivité de la F1 : les motoristes se sont bousculés au portillon pour participer au nouveau règlement moteur de l’an prochain. Et pas des moindres.

« Je dirais que ce que nous vivons est vraiment quelque chose d’unique et dont nous sommes très fiers... Le business est si solide, les équipes sont prêtes à investir et à être encore plus fortes à l’avenir. »

« Et c’est très, très important... sans ce genre de situation, Audi, Honda, Ford, Cadillac ne seraient pas venus dans notre sport... Donc, comme nous l’avons toujours dit, le sport est au cœur de notre plateforme et personne ne doit en douter. »

Un début de saison 2026 poussif ?

Certains doutent cependant de la qualité du spectacle qui sera proposée en 2026 : les voitures devront-elles freiner en fin de lignes droites ? L’aérodynamique active permettra-t-elle vraiment un meilleur dépassement ?

En réponse aux sceptiques, Stefano Domenicali a reconnu que les écarts pourraient être bien moins serrés en début de saison prochaine. Mais ce ne serait que reculer pour mieux sauter.

« Il est normal de penser que lorsqu’il y a un si grand changement de réglementation, il pourrait y avoir une grande différence au début. Mais la réglementation est faite de telle manière que si cela devait arriver, nous savons qu’il existe des mécanismes pour s’assurer que les écarts puissent être réduits en un temps plus court que la normale. »

« Nous oublions que c’est une dynamique totalement différente sur la façon dont on doit piloter la voiture, c’est une aérodynamique dynamique. C’est une manière différente de gérer les pneus. C’est une manière différente de gérer l’énergie. C’est une manière différente pour les pilotes de conduire avec la nouvelle réglementation. Donc, tout le monde est vraiment concentré là-dessus. »

« Notre stratégie n’est pas de beaucoup parler, mais de faire les choses. Et le fait que nous ayons montré par les faits que tous les deux mois, nous sommes là pour être résilients en poursuivant la croissance, c’est notre nature. C’est notre métier. C’est la beauté de ce que nous avons construit comme une excellente fondation. »