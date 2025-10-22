McLaren prévient avant Mexico : pas d’évolution prévue pour contrer Verstappen

McLaren insiste sur le fait qu’elle maintiendra son cap dans la lutte pour le titre malgré la dernière évolution très réussie de Red Bull et la pression croissante exercée par Max Verstappen.

Helmut Marko a révélé à Austin que Red Bull avait encore "une autre mise à jour de voiture dans sa manche" alors que la bataille pour le championnat s’intensifie.

"Avec un retard de 40 points, il est un peu exagéré de parler d’une distance raisonnable. Mais avec cinq courses et deux sprints, cela peut encore être très excitant."

Alors que Red Bull semble accélérer, beaucoup dans le paddock pensent que McLaren a commencé à stagner. Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, affirme toutefois que les données recueillies à Austin sont encourageantes.

"En termes de tendances, la course a été relativement rassurante car, sans la bataille avec Charles (Leclerc), qui a certes été très divertissante, je pense que Lando avait le rythme pour remporter la course."

Mais il a confirmé que la campagne de développement de McLaren était bien terminée.

"En ce qui concerne de nouvelles pièces, il n’y en aura pas d’autres pour le reste de la saison."

Les pilotes Lando Norris et Oscar Piastri doivent donc se tourner vers Mexico ce week-end avec une MCL39 inchangée pour cinq courses et deux sprints encore.

Norris est probablement le pilote McLaren sur la meilleure dynamique en ce moment. Revenu à 14 points de Piastri, il est impatient de continuer à grignoter cet écart !

"Je suis super excité à l’idée d’aller au Mexique. C’est un endroit où j’adore aller, et le circuit est super sympa à piloter. Mexico regorge de fans qui adorent ce sport, alors j’ai hâte de ressentir cette énergie là-bas," dit Lando Norris.

"Après avoir fini sur le podium à Austin, je veux continuer sur cette lancée et me battre pour gagner encore plus de points ce week-end."

Mais Norris ne roulera qu’à partir des Libres 2 puisqu’il sera remplacé par Pato O’Ward lors des Libres 1, afin de satisfaire à la règle des jeunes pilotes qui doivent remplacer un titulaire deux fois par saison. Norris avait déjà été remplacé par Alex Dunne au Grand Prix d’Autriche.

Le Mexicain est évidemment ravi de l’opportunité de rouler devant son public.

"C’est toujours formidable de revenir chez soi et encore plus au volant d’une F1. L’ambiance et le soutien des fans à Mexico sont très spéciaux. J’ai hâte de prendre la piste, d’apporter ma contribution à l’équipe, d’aider à la mise au point de la voiture et de collecter des données. Merci à Zak Brown et Andrea Stella pour cette opportunité, j’ai hâte d’y être."

Oscar Piastri aura donc l’avantage de rouler lors de tous les essais libres ce week-end mais il devra très certainement, en échange, manquer la première séance de la dernière manche de la saison, à Abu Dhabi, un week-end qui semble de plus en plus susceptible de décider du championnat du monde pilotes !

Abu Dhabi est en effet le circuit le plus probable pour cela. Les autres week-ends de course sont moins propices, car il s’agit soit de courses sprint qui n’offrent qu’une seule heure d’essais (Brésil et Qatar), soit de circuits urbains où le risque de crash est particulièrement élevé et où le temps de piste peut être limité en raison des accidents provoquant des drapeaux rouges (Las Vegas).

Piastri et McLaren préféreront probablement sacrifier la première séance d’essais à Yas Marina, car elle a lieu plus tôt dans la journée et les conditions sur la piste sont généralement beaucoup plus chaudes que lors des qualifications ou du Grand Prix, à la tombée de la nuit.

En attendant, l’Australien doit se concentrer sur la reprise en mains de son destin à Mexico. Après avoir perdu de nombreux points sur Max Verstappen (23 en tout) et Lando Norris (8 points), il est temps pour lui d’inverser la tendance.

"Enchaîner directement avec un autre week-end de course est une bonne occasion de reprendre le volant et de travailler avec l’équipe pour optimiser nos performances. Je suis convaincu que ce week-end sera productif. Je suis impatient et déterminé à donner le meilleur de moi-même au Mexique."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe McLaren, veillera lui à mettre un coup d’arrêt à la bonne série de Red Bull Racing, sans choisir encore entre ses pilotes pour le titre mondial.

"Après un week-end intense au Grand Prix des États-Unis, nous nous tournons désormais vers la nature unique de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, avec ses sections techniques et rapides, qui garantit toujours de belles courses. De plus, l’altitude élevée de Mexico City pose des défis différents aux équipes."

"Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau Pato O’Ward en Libres 1. Il prendra le volant de la MCL39 de Lando et aidera l’équipe à bien préparer la voiture avant un nouveau week-end de compétition."

"Toute l’équipe apprécie de courir devant des fans aussi passionnés, nous espérons donc leur offrir une belle course."

Les neuf pilotes remplaçants en Libres 1 à Mexico

— Pato O’Ward à la place de Lando Norris (McLaren)

— Frederik Vesti à la place de George Russell (Mercedes)

— Antonio Fuoco à la place de Lewis Hamilton (Ferrari)

— Arvid Lindblad à la place de Max Verstappen (Red Bull)

— Luke Browning à la place de Carlos Sainz (Williams)

— Jak Crawford à la place de Lance Stroll (Aston Martin)

— Ryo Hirakawa à la place d’Esteban Ocon (Haas)

— Ayumu Iwasa à la place de Liam Lawson (Racing Bulls)

— Paul Aron à la place de Pierre Gasly (Alpine)