Des écuries de F1 accusées d’avoir soudoyé des escortes policières au Brésil

Plusieurs écuries de Formule 1 de premier plan, dont Mercedes, Red Bull et Ferrari, sont accusées d’avoir illégalement rémunéré des policiers locaux à São Paulo pour bénéficier d’escortes privées dans le trafic dense pendant le week-end du Grand Prix du Brésil.

Selon le journal Bild, les agents auraient reçu environ 500 dollars chacun pour guider les véhicules des écuries à travers les embouteillages entre la ville et Interlagos, où la circulation peut être bloquée pendant deux heures.

Alors que des convois policiers officiels sont régulièrement organisés lors de courses telles que celles du Mexique, de Hongrie et de Miami, le journal allemand affirme que cette fois-ci, les escortes ont été organisées à titre privé.

Les agents auraient utilisé des voitures de patrouille officielles pendant leurs heures de travail pour escorter les membres des équipes "de leur propre chef", bien que l’article ajoute que les équipes "devaient être conscientes" que cet arrangement n’était pas tout à fait légal.

Certains convois auraient même retiré les plaques d’immatriculation de leurs véhicules, officiellement pour des raisons de sécurité, mais en réalité pour éviter les amendes des radars pour excès de vitesse, franchissement de feux rouges ou conduite dans les voies réservées aux bus.

Selon Bild, aucune des équipes ni la Formule 1 elle-même n’ont voulu reconnaître leur responsabilité lorsqu’elles ont été interrogées. Si le sport ne nie pas avoir eu recours à des escortes policières, il insiste sur le fait qu’il ne les a pas organisées au Brésil.

On ignore toujours qui a organisé cela et autorisé ces paiements présumés, mais Bild conclut : "Une chose est sûre, quelqu’un l’a fait."