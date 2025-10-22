Vasseur sait comment Ferrari doit surmonter ’le lot de défis’ du Mexique

Ferrari aborde la course du Mexique avec l’espoir de confirmer les performances du week-end dernier, quand Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé troisième et quatrième. Frédéric Vasseur l’attribue autant à de bons réglages qu’à une exécution parfaite de l’équipe.

Le directeur de la Scuderia veut donc retrouver la même dynamique dans son équipe ce week-end à l’occasion de la 20e des 24 manches de la saison 2025 de Formule 1, qui se tient sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

"À Austin, grâce à un excellent travail d’équipe et au soutien des personnes restées à l’usine, nous avons pu réaliser l’un de nos meilleurs week-ends de la saison. Il est important de maintenir ce niveau élevé de concentration et de détermination pour la dernière partie de l’année" a déclaré Vasseur.

"Le Mexique apportera un tout autre lot de défis, principalement en raison de l’altitude, qui affecte le refroidissement, les performances du groupe motopropulseur, l’aérodynamique et le comportement des pneus."

"La clé sera de trouver le bon équilibre entre tous ces facteurs. L’ambiance au Mexique est toujours incroyable, grâce à l’énergie et à l’enthousiasme des fans, qui se fait ressentir tout au long du week-end."

Antonio Fuoco remplacera Lewis Hamilton en EL1 et il s’apprête à vivre un moment fort de sa carrière au volant de la SF-25. Pour l’Italien, cette opportunité représente bien plus qu’un simple roulage.

"Mes débuts lors d’un week-end officiel sont quelque chose qui, à la fois sur le plan personnel et professionnel, me rend vraiment fier et heureux" a déclaré l’Italien, qui avait déjà roulé avec Charles Leclerc en Formule 2 et se félicite de le retrouver.

"Avoir l’opportunité de piloter la voiture de Lewis et de partager à nouveau le garage avec Charles, comme nous l’avions fait en 2017 en Formule 2, est vraiment spécial. Nous avons partagé de nombreux moments ensemble, sur la piste comme en dehors."

"Ensuite, nos carrières ont pris des chemins différents, mais nous avons toujours gardé une excellente relation, et aujourd’hui, nous avons tous les deux atteint des étapes importantes avec Ferrari. Ce sera sans aucun doute un vendredi inoubliable, une récompense pour le travail que j’ai accompli au fil des années en soutien à l’équipe."

Fort de son expertise développée sur le simulateur de la Scuderia, Fuoco abordera les EL1 avec pour mission d’apporter une précieuse corrélation technique entre la piste et l’outil numérique. Une expérience enrichissante également sur le plan personnel, lui permettant d’affiner son ressenti et de renforcer ses liens avec les ingénieurs de Maranello.

"Ma principale contribution sera certainement de fournir une référence utile pour la corrélation avec le simulateur, en essayant de recueillir autant de données que possible et de vérifier en conditions réelles comment la voiture se comporte en week-end de course."

"Pour moi personnellement, ce sera aussi important pour progresser dans le travail que je fais habituellement sur le simulateur. Travailler avec les ingénieurs de Lewis et le reste de l’équipe sur la piste me permettra de continuer à évoluer et d’affiner la sensibilité technique que je ramènerai ensuite à mon travail à Maranello."

Pur produit de la Ferrari Driver Academy, il incarne un parcours d’évolution complet au sein de l’équipe de Maranello, de ses débuts en monoplace à la victoire historique aux 24 Heures du Mans, en attendant ces tours de roues officiels.

"En repensant à mon parcours, je peux dire que ces années avec Ferrari ont été vraiment uniques. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de la Scuderia Ferrari Driver Academy aux courses GT, en passant par le travail sur simulateur, le développement de la voiture de Formule 1, et enfin le projet 499 P."

"Je dois avouer que j’en suis très fier, surtout en tant que pilote italien qui rêvait depuis l’enfance de courir pour Ferrari. La victoire lors des 24 Heures du Mans 2024 restera probablement le point culminant de ma carrière, mais pouvoir enfin participer officiellement à un week-end de F1 avec la Scuderia Ferrari est un sentiment incroyable."