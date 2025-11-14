Commission F1 : pas de 2e arrêt obligatoire, des règles pour les livrées des F1 et les numéros des pilotes

La quatrième et dernière réunion de la Commission Formule 1 de 2025 s’est tenue aujourd’hui, 14 novembre, dans les bureaux de la FIA à Londres. La réunion était présidée par Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, et Stefano Domenicali, président-directeur général de la FOM.

À la suite des discussions menées lors de la réunion, une série d’améliorations apportées aux règlements techniques, sportifs, financiers et opérationnels de 2026 sera soumise au Conseil mondial du sport automobile le 10 décembre.

Une proposition visant à étudier la possibilité d’imposer deux arrêts au stand lors des Grands Prix a été discutée, ainsi que des ajustements aux spécifications des pneus, aux limites de durée de vie des pneus et à l’utilisation de trois composés pendant la course. La discussion a porté principalement sur les commentaires des équipes et de Pirelli concernant les analyses et les simulations.

Aucun changement n’a été convenu pour l’instant, mais il a été décidé que les discussions sur ce sujet se poursuivraient pendant la saison 2026, selon l’impact des nouvelles règles sur les dépassements et le spectacle.

Restrictions relatives aux essais aérodynamiques (ATR)

Des modifications des restrictions relatives aux essais aérodynamiques (ATR) sont en cours d’élaboration afin d’aligner la Formule 1 sur les technologies contemporaines de traitement et de simulation, tout en tenant compte des considérations financières.

Livrées des voitures et numéros des pilotes

À la suite de discussions avec le Comité consultatif technique, la question d’une limite minimale de surface pour les livrées des voitures en 2026 a été abordée.

Les représentants de la Commission ont convenu qu’au moins 55 % de la surface (vue de côté et de dessus) devait être recouverte de livrées peintes ou autocollantes, par opposition aux surfaces en fibre de carbone nue. L’objectif de cette mesure est d’accroître la différenciation visuelle entre les voitures.

Les modifications apportées au règlement sur les numéros de course permanents des pilotes, introduites pour la saison 2014, ont été discutées. Il a été convenu qu’une proposition permettant aux pilotes de changer de numéro au cours de leur carrière serait autorisée.

Système de refroidissement du pilote

La possibilité de rendre obligatoire le système de refroidissement de conduite (DCS) pour 2026 a été discutée. Des modifications de la conception du DCS actuel et des vêtements de refroidissement ont été proposées, ainsi qu’une augmentation du poids autorisé pour l’utilisation du DCS. D’autres commentaires des pilotes seront sollicités en parallèle avec l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA).