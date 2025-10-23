Mexico, le royaume de Verstappen : vers une sixième victoire ?

À l’approche du Grand Prix du Mexique, Red Bull Racing aborde le week-end avec une confiance retrouvée et une motivation intacte.

Portée par une série de performances solides, l’écurie autrichienne entend maintenir sa dynamique victorieuse sur un circuit où elle a souvent brillé, ce qui permettrait à Max Verstappen, quintuple vainqueur à Mexico, de continuer à grignoter du terrain au championnat pilotes sur Oscar Piastri et Lando Noris.

Verstappen se montre particulièrement optimiste : la RB21 semble parfaitement adaptée aux caractéristiques du tracé, malgré les défis que posent l’altitude et la gestion des pneus.

"Nous avons acquis une dynamique très positive au cours des dernières courses et nous voulons continuer à pousser et à tirer le maximum de performances de la voiture, ce à quoi l’équipe travaille d’arrache-pied," commente Max Verstappen à la veille des premiers essais libres.

"Nous devons continuer à réaliser des week-ends parfaits pour nous battre pour le championnat, il est donc important de démarrer sur les chapeaux de roue au Mexique."

Pour cela il devra faire confiance à Arvid Lindblad, le jeune pilote de Red Bull qui prendra place dans sa monoplace lors des Libres 1, en raison des obligations du règlement.

Quant à ses espoirs, Verstappen est plutôt optimiste : aucun pilote, écurie ou motoriste n’a remporté plus de victoires à Mexico que le Néerlandais avec Red Bull Racing et Honda, avec cinq victoires.

"Le circuit convient généralement bien à notre voiture et tout dépendra de la gestion de nos pneus et de l’adhérence. Bien sûr, l’altitude élevée pose toujours des défis particuliers, car elle réduit la densité de l’air, ce qui affectera tout le monde. Le Mexique offre toujours une ambiance festive et conviviale, ce sera donc passionnant d’y disputer deux courses consécutives."

Yuki Tsunoda de son côté est clairement sur une spirale positive. Malgré un coup de mou à Singapour, il a marqué plus de points (16) lors de ses trois dernières courses que pendant toute sa saison 2025 (12).

Tsunoda arrive en pleine forme et le pilote japonais espère prolonger sa belle série et offrir à l’équipe un nouveau week-end fructueux sous le soleil et l’ambiance unique de Mexico.

"Je viens au Mexique prêt à me battre à nouveau pour les points. J’ai passé quelques jours agréables entre Austin et le Mexique à visiter Los Ángeles, un endroit où je n’étais jamais allé auparavant. Je me suis entraîné à l’APC de Red Bull, un endroit incroyable qui m’a vraiment aidé à rester au top pendant cette période de courses très chargée. Nous nous sommes aussi amusés au basket, mais je ne suis pas sûr de devoir troquer la course contre le basket !"

"Austin a été un week-end très positif pendant les courses et j’ai montré ce dont je suis capable dans cette voiture. Je me sentais en confiance sur les longs relais et j’ai pu passer un week-end régulier là-bas. Maintenant, je dois atteindre le même niveau sur les tours rapides et travailler à m’améliorer afin de mieux me qualifier. L’objectif est d’avoir un week-end régulier dans l’ensemble et si j’y parviens, je me mettrai en position de marquer plus de points pour l’équipe et de courir plus près de la tête, là où nous devrions être."