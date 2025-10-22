Trois pilotes et un objectif de points pour Haas F1 au Mexique

Haas F1 poursuivra sa saison 2025 au Mexique sur le circuit Autódromo Hermanos Rodríguez ce week-end. Le circuit de 4,3 km est situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette altitude affecte les performances des monoplaces : l’air plus rare réduit l’appui aérodynamique mais permet aussi d’atteindre des vitesses de pointe très élevées.

Esteban Ocon a participé à sept GP à Mexico, avec un meilleur résultat en cinquième position en 2017. Oliver Bearman a fait ses débuts chez Haas lors des EL 1 en 2023, et a également roulé en EL1 en 2024.

Le pilote de réserve Ryō Hirakawa pilotera à nouveau la VF-25 pour sa troisième séance d’Essais Libres 1 de la saison, en remplacement de Bearman, qui retrouvera le volant à partir des Essais Libres 2.

"Je suis très impatient de retourner au Mexique ce week-end. C’est un pays formidable avec des gens formidables, et l’ambiance dans la ville et sur le circuit est vraiment unique. On ressent la passion des fans mexicains dès l’atterrissage" a déclaré Ocon.

"Pour moi, l’une des parties les plus cool et les plus emblématiques du circuit est la section du stade bondé. C’est toujours très spécial d’y passer, et cela motive tous les pilotes avant la course."

"Ce circuit est particulièrement excitant à piloter, et la voiture se comporte différemment de tous les autres endroits où nous allons en raison de l’altitude élevée, ce qui est un élément que toutes les équipes auront à l’œil."

"De notre côté, nous n’avons pas connu les week-ends de course les plus faciles récemment, et la chance n’a pas vraiment été de notre côté. Nous allons donc à nouveau essayer de passer un week-end sans encombre et d’exploiter au maximum les performances de la voiture afin de nous placer en bonne position pour obtenir un bon résultat à Mexico."

Bearman a plusieurs expériences à Mexico et il espère en tirer parti : "Je suis impatient d’aller au Mexique, ce sera ma troisième fois là-bas puisque j’ai participé aux EL1 ces deux dernières années."

"En général, je trouve que cette ville est très agréable et unique, et j’aime toujours y aller. L’altitude pose des défis particuliers, tout d’abord pour les pilotes, car la course est très physique en raison du manque d’oxygène."

"Pour les voitures aussi, elles génèrent beaucoup moins d’appui aérodynamique et les freins sont beaucoup plus sollicités que lors d’une course standard. Je suis impatient de courir enfin ici après avoir participé à plusieurs séances d’essais libres."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, a expliqué les défis qui attendent l’équipe au fil du week-end, et il est très optimiste : "L’Autódromo Hermanos Rodríguez est un circuit très particulier."

"C’est le plus haut que nous ayons à affronter, ce qui signifie qu’un package à forte portance ne produit qu’une faible portance, et que le refroidissement est le plus gros problème. Si l’on regarde la VF-25 avec notre package à fort appui, et si nous faisons les choses correctement, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas marquer des points."

"Je ne me concentre pas sur le résultat en soi, car le résultat sera ce qu’il sera, mais nous devons vraiment nous concentrer sur notre processus, sur ce que nous faisons et sur la manière dont nous abordons ce qui nous attend."

Les neuf pilotes remplaçants en Libres 1 à Mexico

— Pato O’Ward à la place de Lando Norris (McLaren)

— Frederik Vesti à la place de George Russell (Mercedes)

— Antonio Fuoco à la place de Lewis Hamilton (Ferrari)

— Arvid Lindblad à la place de Max Verstappen (Red Bull)

— Luke Browning à la place de Carlos Sainz (Williams)

— Jak Crawford à la place de Lance Stroll (Aston Martin)

— Ryo Hirakawa à la place d’Esteban Ocon (Haas)

— Ayumu Iwasa à la place de Liam Lawson (Racing Bulls)

— Paul Aron à la place de Pierre Gasly (Alpine)