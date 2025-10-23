Racing Bulls a ’peu de temps pour se préparer’ au GP du Mexique avec trois pilotes

Racing Bulls a annoncé qu’elle ferait rouler trois pilotes à Mexico ce week-end, à l’occasion des EL1 du Grand Prix du Mexique, sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Ayumu Iwasa roulera ainsi à la place de Liam Lawson lors de la première séance, avant de reprendre son volant en EL2.

Isack Hadjar roulera quant à lui tout le week-end, et le Français espère rebondir après un week-end décevant la semaine dernière. L’autodrome des frères Rodriguez est le théâtre d’un bon souvenir pour lui.

"Je suis vraiment impatient de reprendre la compétition au Mexique cette semaine. Le week-end à Austin ne s’est pas bien passé pour nous, car nous n’avons pas atteint le rythme que nous espérions" a déclaré Hadjar.

"Nous devons maintenant retrouver notre forme habituelle et revenir en Q3 et dans la course aux points dimanche, et je sais que nous en sommes capables. C’est au Mexique que j’ai fait mes débuts en F1 lors des EL1 en 2023, je connais donc le circuit et j’ai hâte d’y retourner, car cela me rappelle beaucoup de bons souvenirs."

Liam Lawson est lui aussi impatient de reprendre le volant, même s’il devra attendre davantage que son équipier : "C’est formidable d’être de retour au Mexique. C’est une course très particulière, car l’altitude rend les voitures très difficiles à piloter."

"L’air est rare, ce qui nous permet d’atteindre des vitesses très élevées, mais cela augmente également les dérapages dans les virages en raison de la faible adhérence. L’ambiance ici est toujours incroyable, ce qui est formidable pour la F1. Je suis très impatient de participer à la course ce week-end devant les fans."

Tim Goss, directeur technique de l’équipe, révèle qu’il faudra rapidement changer d’état d’esprit pour enchainer deux Grands Prix très différents : "Notre prochaine course constitue la deuxième partie d’un doublé de courses."

"Nous avons peu de temps pour nous préparer entre Austin et le circuit Autodromo Hermanos Rodríguez à Mexico. Ce circuit est unique en son genre, car il se trouve à plus de 2000 mètres d’altitude. La raréfaction de l’air a pour effet de réduire la force d’appui et la traînée générées par la carrosserie de la voiture."

"Si, par le passé, cela entraînait également une baisse des performances du moteur, cet effet est moins marqué à l’ère des moteurs turbocompressés. Même si nous utilisons notre réglage d’aileron arrière plus grand pour regagner de la charge et de l’adhérence, les vitesses maximales de la voiture restent relativement élevées."

"Les caractéristiques du circuit sont un mélange de longues lignes droites à grande vitesse et d’un équilibre entre des virages à vitesse élevée et à vitesse réduite, y compris les derniers virages qui traversent les tribunes bondées de l’ancien stade de baseball."

"La lutte reste incroyablement serrée et compétitive dans le milieu du peloton et nous sommes impatients de relever le défi qui consiste à obtenir des points essentiels pour le championnat."