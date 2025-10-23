Crawford détaille ce sur quoi il sera ’très attentif’ au Mexique en EL1

Jak Crawford s’apprête à participer à sa toute première séance officielle en Formule 1. Le pilote américain roulera pour Aston Martin F1 lors des EL1 et il donne son point de vue avant ses débuts lors d’un week-end de F1.

Il évoque cette opportunité, explique comment il s’y est préparé et donne quelques indices sur ce à quoi pourrait ressembler son année 2026, mais s’exprime surtout sur la joie de piloter en F1 de manière officielle pour la première fois.

"Je suis vraiment enthousiaste. J’ai fait les essais d’après-saison à Abu Dhabi l’année dernière et quelques séances de TPC, mais ce sera une nouvelle expérience avec beaucoup d’autres voitures en piste sur une courte période" explique Crawford.

"Donc la gestion du trafic fera partie des éléments sur lesquels je devrai être très attentif. Je suis sûr que le programme sera chargé, car nous travaillerons à bien régler la voiture avant le reste du week-end, et j’ai hâte de jouer mon rôle dans ce processus."

"J’ai roulé sur le simulateur au campus technologique AMR, en enchaînant les tours pour me réhabituer au tracé et aux points clés du circuit. Le simulateur m’a donné une bonne occasion d’essayer certaines choses avant d’être dans la vraie voiture, et j’ai étudié beaucoup de données et de vidéos des années précédentes, donc je suis prêt à y aller."

Crawford a déjà roulé sur le circuit des frères Rodriguez mais cette expérience commence à remonter dans le temps : "La dernière fois que j’y ai roulé, c’était il y a six ans, en championnat NACAM de Formule 4. Ma toute première course de F4 s’y est aussi déroulée, le tour sera un peu plus rapide cette fois !"

"J’adore ce circuit. J’aime le rythme qu’il a, et la façon dont on peut utiliser les vibreurs pour tenter différentes trajectoires. J’aime particulièrement la section des “esses”, je la trouve vraiment géniale. Le passage dans le stade est aussi exceptionnel, c’est l’une des sections de piste les plus emblématiques au monde."

"C’est une portion lente et technique, et les pneus souffrent car c’est la fin du tour. D’un point de vue atmosphère, c’est l’une des expériences les plus incroyables qu’on puisse vivre, et j’ai hâte de la découvrir au volant d’une F1. Je ne serais pas surpris qu’on entende la foule pendant le tour de décélération."

Il explique ce qu’il se fixe comme objectifs personnels : "Je n’ai pas d’objectifs spécifiques, mis à part les évidents : faire une séance propre, donner de bons retours et aider l’équipe autant que possible afin qu’elle puisse s’appuyer sur mes commentaires pour passer un bon week-end."

Crawford s’est préparé à une sensation de faible appui du fait de l’altitude, et explique en quoi cela n’est pas insurmontable malgré le piège que cela constitue : "L’air plus rare en altitude signifie qu’il y a moins d’appui aérodynamique, donc nous utiliserons un réglage à fort appui pour compenser autant que possible."

"Même ainsi, la voiture donnera la sensation d’un réglage à faible appui, comme à Monza, ce qui est assez unique. Mais au final, ce ne sera pas un défi trop important. J’ai déjà conduit l’AMR23 à Monza, donc je sais ce que ça fait de piloter une F1 avec peu d’appui."

"Et physiquement, on s’adapte vite. Je pars à Mexico en début de semaine pour laisser à mon corps le temps de s’acclimater, et je suis souvent en altitude pendant mes vacances car j’aime aller à la montagne et faire des sports d’hiver, donc j’y suis habitué."

"Le premier jour, on sent qu’il manque un peu d’oxygène, mais on s’adapte rapidement. Ce n’est pas non plus un tour très exigeant physiquement, donc je ne pense pas qu’il y aura de problème."

La saison du pilote ne s’arrêtera pas là, car il a encore deux rendez-vous en F2, à Losail et Abu Dhabi : "J’avance étape par étape. Pour l’instant, je me concentre sur le week-end à Mexico, puis je passerai à la préparation de la F2 à mesure qu’on approchera du Qatar et d’Abu Dhabi."

"Juste après Bakou, j’ai déjà fait un peu de travail de préparation avec l’équipe pour les dernières manches, afin de prendre de l’avance, et j’ai donné à mes ingénieurs une idée des points sur lesquels nous voulions travailler pendant la pause de deux mois. Donc je me sens plutôt bien préparé, mais pour l’instant toute mon attention est sur ce week-end."

S’il ne peut encore rien dire sur son année prochaine, il confirme vouloir rester chez Aston Martin : "2026 ? Il va falloir attendre encore un peu avant d’avoir des détails. Il y a eu beaucoup de discussions en coulisses."

"Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que je veux vraiment rester avec l’équipe et poursuivre ce formidable parcours que nous partageons. Je veux continuer à apprendre et à progresser avec Aston Martin Aramco."