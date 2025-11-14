Elkann se fait encore tacler pour ses propos contre Leclerc et Hamilton

Les propos de John Elkann à l’encontre des pilotes Ferrari après le Grand Prix du Brésil ont décidément de la peine à passer. C’est au tour de Günther Steiner, ancien patron de Haas F1 pourtant pas avare en critiques à l’époque où il était dirigeant, de s’offusquer des mots prononcés par le PDG de la Scuderia.

Ce dernier avait conseillé à Charles Leclerc et Lewis Hamilton de "moins parler" et "se concentrer" davantage, alors que l’équipe n’avait inscrit aucun point. Les deux pilotes avaient abandonné après avoir été percutés par des concurrents sans être responsables, même si Hamilton avait ensuite commis une erreur en touchant Franco Colapinto.

Selon l’Italien, les propos d’Elkann sont déplacés et n’auraient pas dû être tenus, et il rappelle à juste titre que la comparaison avec le titre mondial en WEC, où un équilibre des performances artificiel est en place, n’a pas lieu d’être.

"Il a le droit de critiquer parce qu’au final, c’est lui le patron, mais je pense qu’il ne devrait pas le faire en public" a déclaré Steiner dans le podcast The Red Flags. "Charles, ce type met tout son cœur et toute son âme dans ce qu’il fait. Que voulez-vous de plus de Charles ?"

"Ce n’est pas faire preuve d’un bon leadership que de dire en public ’ces gars-là font bien leur travail, les mécaniciens sont bons, les ingénieurs sont bons, mais vous, vous êtes mauvais’. Et je ne ferai aucun commentaire sur Fred."

"Je trouve pour le moins étrange qu’une personne occupant un poste aussi élevé dans l’entreprise, le plus haut poste, fasse un commentaire de ce genre. Il n’a pas à demander à qui que ce soit de le faire ou de ne pas le faire."

"Mais si vous n’avez rien de positif à dire, ne dites rien, dans cette position. Évidemment, ils ont remporté le championnat du monde d’endurance, ce dont je les félicite, mais vous ne pouvez pas comparer les deux championnats. Il faut quand même le gagner et je respecte le fait qu’ils l’aient remporté, c’est très cool."

"Mais en fin de compte, c’est un championnat où la balance des performances est importante. La Formule 1, c’est une autre paire de manches. Je ne dévalorise pas ce qu’ils ont gagné en voitures de sport, mais dire ’voyez ce qu’il est possible de faire’... oui... pourquoi ne pas aider à y parvenir ?"

Steiner rappelle à toutes fins utiles que la validation du recrutement des pilotes, et notamment d’un Hamilton en difficulté cette saison, a été faite par John Elkann lui-même en sa qualité de PDG de la marque.

"Et puis, qui a choisi les pilotes ? Parfois, il faut savoir se regarder dans le miroir. Je suis sûr qu’il a accepté d’engager Lewis, c’est ce que j’ai compris. ’J’ai critiqué ce type, mais c’est moi qui l’ai choisi, j’ai peut-être fait une erreur’. S’il a pris la mauvaise décision, s’il le pense vraiment."

"Je ne vois pas ce qu’il y avait de mal dans les propos de Hamilton et Leclerc. Je ne comprends pas. Il était peut-être un peu ému quand il a dit cela, ils ont remporté le championnat WEC et n’ont même pas marqué de points [en F1], les deux voitures ont abandonné au Brésil, vous imaginez à quel point il était déçu ? Il était peut-être un peu énervé."