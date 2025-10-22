Aron retrouve le volant de l’Alpine sur les hauteurs de Mexico

Alpine F1 a confirmé que Paul Aron participera à la première séance d’essais libres à Mexico ce week-end.

Le pilote estonien remplacera Pierre Gasly, remplissant ainsi une autre des obligations d’Alpine en matière de participation des jeunes pilotes cette année.

Aron a pris le volant d’une Alpine en Italie plus tôt cette saison, après avoir roulé aussi en Libres 1 en Grande-Bretagne et en Hongrie avec Sauber.

"J’ai hâte de reprendre le volant de l’A525 pour ma nouvelle apparition en Essais Libres 1 avec l’équipe," dit Aron.

"J’ai beaucoup apprécié l’expérience à Monza et cela m’a été incroyablement utile pour mieux comprendre la voiture et progresser dans mon développement en tant que pilote. Je suis prêt à mettre tout cela à profit dans la monoplace de Pierre ce vendredi à Mexico."

"Le Circuit des frères Rodríguez est très différent de tout ce que j’ai pu connaître. L’altitude rendra le comportement de la voiture et les réglages choisis très différents de la plupart des autres tracés, et il me tarde de relever ce défi."

"Je suis extrêmement reconnaissant envers l’équipe pour cette nouvelle opportunité et je ferai tout mon possible pour être compétitif ce week-end."

Il est donc l’un des neufs pilotes non titulaires à être confirmé pour la séance EL1 de Mexico (voir liste ci-dessous). Seule Sauber roulera avec ses deux titulaires tout au long du Grand Prix.

Les neuf pilotes remplaçants en Libres 1 à Mexico

— Pato O’Ward à la place de Lando Norris (McLaren)

— Frederik Vesti à la place de George Russell (Mercedes)

— Antonio Fuoco à la place de Lewis Hamilton (Ferrari)

— Arvid Lindblad à la place de Max Verstappen (Red Bull)

— Luke Browning à la place de Carlos Sainz (Williams)

— Jak Crawford à la place de Lance Stroll (Aston Martin)

— Ryo Hirakawa à la place d’Esteban Ocon (Haas)

— Ayumu Iwasa à la place de Liam Lawson (Racing Bulls)

— Paul Aron à la place de Pierre Gasly (Alpine)