Browning va encore rouler avec Williams F1, mauvaise nouvelle pour Martins ?

Williams F1 va faire rouler son jeune pilote de l’académie, Luke Browning, la semaine prochaine en essais libres au Grand Prix du Mexique. L’équipe confirme donc miser principalement sur le Britannique parmi les jeunes de son académie et de son programme menant à la Formule 1.

Cette séance d’essais sera la deuxième sortie de Browning au volant de la FW47 après sa participation aux EL1 de Bahreïn cette année. Il a également piloté la FW46 lors des EL1 du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024 et a roulé à plusieurs reprises avec la FW45 de 2023 dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars).

Williams se félicite que sa Driver Academy soutienne les pilotes à tous les niveaux de la hiérarchie du sport automobile. La rumeur dit que Browning pourrait devenir réserviste officiel de l’équipe en 2026, ce qui évincerait le Français Victor Martins, qui l’est cette année.

"Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir une nouvelle chance de piloter lors d’une séance d’essais libres avec Williams et de découvrir la FW47 pour la deuxième fois" a déclaré Browning, expliquant comment il se prépare pour cette opportunité.

"Je me suis préparé avec acharnement pour cette séance afin de pouvoir tirer le meilleur parti de cette formidable opportunité et aider l’équipe à planifier le week-end de course à venir. Je suis impatient de reprendre le volant d’une F1 et je suis extrêmement reconnaissant à tous les membres de la Driver Academy et de Williams pour leur confiance et leur soutien."

Sven Smeets, directeur sportif de Williams, salue le travail abattu par le jeune Britannique, et confirme la confiance placée en lui : "Luke a réalisé une excellente saison en Formule 2 jusqu’à présent, démontrant régulièrement son rythme sur différents circuits et dans diverses conditions de course."

"Il a continué à soutenir l’équipe grâce à son travail sur simulateur et dans le programme TPC, ce qui lui a permis de bien se préparer pour sa prochaine séance d’essais libres. Nous sommes impatients de le voir sur la piste au Mexique, où il continuera à acquérir de l’expérience en tant que pilote de la Williams Racing Academy."