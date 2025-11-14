Quel est le seul pilote de F1 qui n’a pas soutenu activement le projet de Vettel ?

Seul un des 20 pilotes de Formule 1 n’a pas participé à la dernière initiative environnementale de Sebastian Vettel annoncée au Brésil, F1Rest, destinée à protéger les forêts de l’Amazonie et plus largement celles du mon entier.

Nico Hulkenberg, son compatriote allemand, a en effet été le seul à s’être désisté des différentes actions prévues par Vettel à Interlagos.

Le quadruple champion du monde était en effet revenu dans le paddock de São Paulo le week-end dernier pour promouvoir la protection de la forêt tropicale, en installant un stand où les pilotes, les chefs d’équipe et les invités étaient invités à dessiner un arbre dans le cadre de sa campagne de sensibilisation.

Tout le monde a soutenu l’idée par une présence active, à l’exception du pilote Sauber F1, qui à 38 ans a le même âge que son compatriote à la retraite.

Hulkenberg avait toutefois personnellement informé Vettel qu’il ne participerait pas, invoquant la concentration et la routine nécessaires pendant un week-end de Grand Prix intense et d’autres activités prévues, notamment avec sa femme qui a fait le voyage et une assez rare apparition dans le paddock.

Il n’y avait "aucune animosité derrière cette décision" selon le pilote Sauber et Vettel lui-même a clairement indiqué qu’il ne s’était pas senti offensé.

Vettel a toutefois souligné le manque d’activisme public de la plupart des pilotes, à l’exception d’un seul, Lewis Hamilton.

"Lewis est le seul pilote sur la grille qui s’exprime publiquement sur certaines questions. Nous avons une relation étroite et échangeons régulièrement des idées."

Il a admis regretter de ne pas s’être engagé plus tôt dans sa carrière.

"Si j’ai un regret, c’est d’avoir réalisé trop tard que l’on peut inspirer les gens avec des questions qui nous tiennent à cœur. Les pilotes devraient peut-être écouter davantage leur voix intérieure."