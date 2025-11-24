La F1 répond aux critiques d’Alonso : Las Vegas va rester... à long terme

Fernando Alonso a vivement critiqué hier le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, attaquant à la fois la surface de la piste et sa position dans le calendrier, ce qui a suscité une réponse ferme mais diplomatique de la part du PDG de la F1, Stefano Domenicali.

Alonso a en effet déclaré que le « Strip Circuit », long de 6,2 km, restait fondamentalement imparfait malgré son tracé à grande vitesse.

"Le circuit est amusant parce qu’il est rapide. Mais l’asphalte ne répond pas aux normes de la Formule 1," disait-il dans l’article complet à retrouver ici.

"Il est trop glissant, nous ne pouvons pas faire monter les pneus à la bonne température, il n’y a pas d’adhérence et il est extrêmement bosselé. Il est presque dangereux d’y courir. Nous devons discuter avec la FIA pour savoir si cela est acceptable pour les années à venir."

Le double champion du monde s’est ensuite intéressé à la place de l’événement dans le calendrier et a critiqué le fait de le jumeler avec d’autres courses comme le Qatar.

"Nous avons couru au Brésil il y a deux semaines et maintenant nous allons directement au Qatar avec un vol de 17 heures et un décalage horaire de 13 heures. Je ne pense pas qu’aucun autre sport au monde accepterait cela."

Domenicali a toutefois affirmé que la Formule 1 s’engageait à améliorer l’événement chaque année et ne voyait aucune raison de modifier considérablement le calendrier.

"Pour chaque Grand Prix, nous travaillons constamment avec les promoteurs pour élever le niveau et améliorer les événements d’année en année," confie le PDG de la F1 à L’Equipe.

"Ce qui est génial, c’est que tous nos promoteurs ont adopté cette idée et s’améliorent chaque année. Cela fait maintenant trois ans que nous courons à Las Vegas, et cette année a été la meilleure. C’est une ville fantastique, un circuit urbain incroyable, et nous avons assisté à un week-end d’événements exceptionnels. Après la course ce week-end, nous allons de nouveau tout analyser pour discuter de ce qui a fonctionné et de ce que nous pouvons améliorer, et croyez-moi, nous agirons sur ces points. Il y a toujours plus à faire..."

Interrogé sur la séquence exigeante de fin de saison à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi, Domenicali a rejeté toute idée de restructuration.

"Je ne pense pas que ce soit une critique. Bien sûr, la fin de la saison est chargée, mais ce sont des professionnels incroyables qui adorent ce qu’ils font et qui mettent un maximum d’efforts dans leurs équipes et leur esprit de compétition."

"Si vous regardez d’autres sports avec 80 ou 100 événements par saison, nous avons 24 courses, et en tant que sport mondial, cela fait partie du travail de voyager et de découvrir ces lieux incroyables."

"Nous mettons beaucoup d’attention et de planification dans le calendrier de la F1, avec un accent sur un flux géographique pour soutenir nos objectifs de durabilité. Las Vegas suit le Mexique et le Brésil, puis nous nous dirigeons vers le Moyen-Orient pour terminer la saison."

Le contrat de Las Vegas expirant en 2027, l’avenir à long terme de l’événement fait déjà l’objet de discussions.

"Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous avons l’intention de rester ici à long terme, et vous pouvez le voir à travers l’investissement. Nous ne faisons que commencer à Las Vegas, alors soyez patient. Cela va venir..."