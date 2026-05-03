LIVE F1 - Grand Prix de Miami : la course en direct

Après deux journées de roulage sous le soleil de la Floride, c’est une météo très différente qui accueille les pilotes pour la fin de ce Grand Prix de Miami. En effet, la pluie s’est abattue sur le tracé dans la matinée, et des risques d’orages sont présents pour l’après-midi.

C’est pour cela que la direction de course a décidé hier, en accord avec les teams, d’avancer le départ de la course, initialement prévu à 22h, heure française, et qui va se tenir à 19h sur notre fuseau.

Andrea Kimi Antonelli a signé sa troisième pole position en carrière, la troisième consécutive, et il sera aux côtés de Max Verstappen en première ligne. Charles Leclerc sera troisième sur la grille, et avec les bons départs des Ferrari depuis le début de saison, il sera un des favoris pour virer en tête au départ.

Lando Norris sera quatrième sur la grille devant deux autres Britanniques, George Russell et Lewis Hamilton. Oscar Piastri sera accompagné de Franco Colapinto en quatrième ligne, et Pierre Gasly sera avec Nico Hülkenberg juste derrière.

Liam Lawson et Oliver Bearman sont en sixième ligne devant Carlos Sainz et Esteban Ocon, puis Alex Albon et Arvid Lindblad. Fernando Alonso et Lance Stroll sont en neuvième ligne, devant des Cadillac à la peine, Valtteri Bottas ayant battu Sergio Pérez. Gabriel Bortoleto, accablé par les soucis, s’est qualifié dernier.

18h00 : La Formule 1 est sur le point de réussir son pari quant au décalage de la course, car les prévisions sont pour le moment positives quant à la météo à attendre pour cette course. Une averse pourrait passer au moment du départ, mais les orages devraient arriver plus tard. Et pour le moment, la piste est sèche et la pluie n’est pas présente à Miami.

18h02 : Isack Hadjar n’est pas présent dans l’énumération de la grille ci-dessus et pour cause : le Français s’était qualifié neuvième, mais il a été disqualifié à cause d’une infraction technique. Il s’élancera depuis la voie des stands.

18h06 : Red Bull a profité de la mauvaise nouvelle pour modifier de nombreux éléments sur la voiture du Français. Il a notamment une nouvelle batterie, ainsi qu’une nouvelle unité de contrôle électronique. Cela représente 20 places de pénalité, et donc un départ en fond de grille, mais c’est absorbé par son départ depuis les stands, et il disposera de ces pièces dans son quota.

18h11 : La FIA, via son président Mohammed Ben Sulayem, a révélé ce matin que la F1 se verrait imposer le retour du V8 en 2031 pour la prochaine génération de moteurs, avec une baisse drastique de l’hybridation. Une annonce à laquelle les motoristes n’ont pas réagi, alors qu’il a dit qu’ils ne seraient pas consultés. Mais avec des blocs plus gros et un retour au thermique contraire à la dynamique du marché automobile, on peut légitimement se demander si Ben Sulayem n’avait pas simplement envie de faire une déclaration populiste pour surfer sur la vague de polémiques entourant la nouvelle génération de F1.

18h14 : Ferrari pourrait voir deux de ses innovations techniques présentes sur la SF-26 interdites à moyen terme, comme nous le rapportions ce matin.

18h16 : Au milieu des polémiques, les monoplaces 2026 ont trouvé du soutien après les modifications apportées pendant la pause d’avril, et plusieurs pilotes se sont félicités des changements effectués.

18h19 : La bonne nouvelle est aussi venue du coté d’Aston Martin. Outre des qualifications un peu plus encourageantes que lors des courses précédentes, l’AMR26 s’est surtout débarrassée de ses vibrations, avec comme espoir une meilleure fiabilité.

18h21 : Kimi Antonelli, qui partira en pole position, s’est exprimé avant de monter dans sa Mercedes : "Je me sentais bien ici dès les premiers tours, comme l’an dernier, et cette année, c’était encore mieux. J’en suis donc très content. Mais aujourd’hui, c’est un tout autre jour, les conditions sont très incertaines, mais nous essaierons d’être prêts à toute éventualité. Avec un peu de chance, ça part sur le sec."

18h23 : Max Verstappen, qui s’élance de la deuxième place, évoque la pluie possible pendant la course : "Attendons de voir la quantité de pluie qu’il va tomber. Hier, et globalement tout le week-end jusqu’à présent, les conditions ont été très positives pour nous. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée pendant la course."

"Et s’il pleut, on s’adaptera. Je n’ai rien contre la conduite sous la pluie, mais je sais aussi que ce sera très délicat ici s’il pleut, car il y a beaucoup d’eau stagnante à gérer. Je ne pense donc pas que ce sera une course facile."

18h24 : Williams travaille sur l’aileron avant de Carlos Sainz, visiblement pour corriger des défauts sur la pièce. Cela pourrait être important pour l’Espagnol, car il n’a qu’un seul aileron évolué à sa disposition, et changer de pièce avant la course serait synonyme de changement de spécification, ce qui le ferait perdre sa place sur la grille.

18h25 : 4e sur la grille, Lando Norris prie pour de la pluie : "Je me sens bien. J’ai hâte de voir la météo aujourd’hui. Le week-end s’est bien passé jusqu’à présent et nous espérons que ça va continuer, mais on verra ce que donnera la pluie. Ca pourrait être le bon coup de pouce qui nous manque."

18h28 : Cadillac F1 ne devrait pas jouer devant aujourd’hui mais c’est tout de même une grande première pour l’équipe américaine devant son public. Dan Towriss, PDG de l’équipe, est très fier.

"C’est formidable de courir ici devant nos supporters américains. C’est notre quatrième course, et depuis Melbourne, l’équipe continue de se souder et de se perfectionner sous nos yeux. Nous avons apporté des améliorations, et la performance est au rendez-vous. Hier, quelques petits problèmes techniques sont apparus, mais c’est normal pour une équipe qui débute cette année. La progression est là, la performance continue de s’améliorer, et nous visons le milieu de peloton tout en poursuivant notre ascension."

18h33 : La grosse cellule pluvieuse qui approche de Miami Gardens s’est divisée en plusieurs petits fronts nuageux, et un seul semble se diriger vers le circuit. Soit il passera dessus, soit il passera à côté, mais il est possible que la pluie ne vienne pas perturber la course.

18h35 : Les pilotes ont rejoint la grille de départ avec des pneus slicks, sur un asphalte bien sec. Si la pluie venait à contourner le circuit, la course se déroulerait entièrement sur piste sèche.

18h38 : Si c’est le cas, Pirelli prévoit un seul arrêt, mediums-durs ou tendres-durs. On a vu hier chez Cadillac que les durs ne sont pas idéaux en termes de rythme, et la possibilité d’un double arrêt avec deux relais en tendres et un relais en mediums n’est pas à exclure. En revanche, un seul arrêt avec tendres puis mediums semble très peu probable.

18h43 : Hamilton espère quant à lui des conditions sèches et humides au fil de la course : "Je suis super enthousiaste. Ce sont exactement les conditions dans lesquelles j’ai toujours aimé courir. Les conditions variées de la Formule 2 rendaient la course vraiment passionnante ; c’était l’une des courses les plus passionnantes que j’ai vues depuis longtemps. J’espère donc que ce sera le cas pour nous aujourd’hui."

18h47 : Zak Brown, le PDG de McLaren, explique que son équipe peut faire mieux aujourd’hui qu’hier en qualifications : "On n’a tout simplement pas réussi à trouver le bon réglage. Sprint était vraiment très performant. On a laissé passer une occasion lors des qualifications. Il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais je pense qu’on va progresser en course."

18h48 : Il salue la bonne décision d’avoir changé l’horaire, même si la pluie n’est pas exclue : "Au départ, on pensait qu’il allait pleuvoir au départ, mais ça n’a pas l’air d’être le cas pour l’instant. Si ça arrive, ça risque d’être assez violent, donc on doit déterminer si on joue la carte de la longueur ou si on vise la mi-course."

18h50 : L’averse qui se rapproche du circuit est à 25 kilomètres de Miami, et si elle touche le circuit, ce sera dans le premier quart d’heure de la course. Pour l’instant, elle est sur une trajectoire qui l’amène près du circuit.

18h52 : C’est un problème d’activation du mode ligne droite qui touchait l’aileron avant de Sainz avant la mise en grille. Williams a réussi à le résoudre et évite de devoir changer de spécification.

18h55 : Toute la grille a chaussé les pneus mediums, pour avoir un bon compromis entre rythme correct et longévité au cas où une averse arrive un peu plus tard.

18h57 : Bearman a un problème de bouton de radio et prévient son équipe qu’il devra changer de volant.

18h59 : Erratum : contrairement à ce qu’annonce l’application de live timing de la F1, Hadjar a des pneus durs.

Départ : Très bon départ de Leclerc et de Norris qui tentent de déborder par les côtés, et Antonelli et Verstappen se ratent au freinage. Verstappen tente d’accélérer tôt et fait un tête-à-queue au milieu de la piste ! Leclerc prend la tête.

Tour 1 : Colapinto attaque Hamilton mais les deux hommes se touchent ! Leclerc est en tête devant Antonelli, Norris et Piastri. Russell suit devant Hamilton, Colapinto, Lawson, et Verstappen dépasse les Williams en emmenant encore une voiture à l’extérieur.