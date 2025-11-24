Russell a ruiné ses pneus en attaquant Verstappen à Vegas

George Russell et Mercedes F1 nourrissaient de grands espoirs de victoire avant ce week-end à Las Vegas, mais finalement, le Britannique n’a pas eu le rythme pour aller chercher Max Verstappen et Lando Norris à la régulière.

2e de l’épreuve après la double disqualification choc des McLaren F1, George Russell pouvait-il tout de même se satisfaire de ce week-end un peu moins fantastique que prévu, surtout après sa victoire probante sur le Strip l’an dernier ?

Il semble aussi avoir été gêné par un problème persistant de direction assistée – ce qui avait déjà conduit Mercedes F1 à briser le parc fermé hier.

Sans ce problème, George Russell aurait-il pu aller inquiéter Red Bull et Max Verstappen ?

« Eh bien, j’ai eu le même problème de direction que la veille après environ cinq tours. Mais probablement quatre tours après l’apparition du problème, je parvenais à composer avec. »

Alors que s’est-il passé pour George Russell ? Comment expliquer ce rythme un peu décevant ?

« Le rythme n’était pas mauvais dans le premier relais. J’ai évidemment pris un bon départ. Probablement seulement un dixième plus lent que Max dans ce premier relais. »

« Puis après l’arrêt au stand, j’ai vu cette opportunité d’attaquer et j’ai poussé vraiment fort pendant deux tours, et j’ai détruit mes pneus. »

« Je savais qu’avec environ 16 tours à faire — ou probablement 20 — cela allait être très difficile d’aller au bout. Donc ce n’était pas très agréable, pour être honnête, parce que je n’arrivais tout simplement pas à prendre les virages à gauche. »

Sans cette attaque agressive sur Max Verstappen dans les premiers tours du second relais, aurait-il pu terminer 2e à la régulière (précisons que George Russell s’exprimait avant la disqualification de Lando Norris) ?

« Je ne sais pas, pour être honnête. On peut toujours avoir ce débat. Mais honnêtement, si j’étais assis à la place de Lando maintenant, cela ne changerait rien pour moi. Je veux me battre pour des victoires. »

« J’ai vu cette demi-opportunité. Je pensais que Max allait avoir un peu plus de mal sur son tour de sortie, et je devais tenter le coup. »

« Et si j’avais géré mes pneus dans ces tours-là, je serais toujours assis ici à la 3e place, en me demandant peut-être si seulement j’avais pu attaquer quand j’en avais l’occasion. Donc pas de regrets. Ce n’était juste pas une course agréable. »

Une Mercedes F1 moins en forme que l’an dernier sur le Strip

L’an dernier, Mercedes F1 avait survolé l’épreuve à Las Vegas. Cette fois, Red Bull et McLaren F1 avaient une meilleure voiture : c’est donc relativement décevant pour George Russell. Comment l’expliquer ?

Finalement, George Russell justifie ce week-end moins mirifique qu prévu par une bonne nouvelle : car au moins sa Flèche d’Argent est plus constante sur la durée d’une saison.

« Je pense que nous avons une voiture cette année qui est simplement plus constante sur 24 courses. Je pense que notre voiture l’an dernier était soit exceptionnellement forte, soit exceptionnellement faible. »

« Et c’est vraiment pour cela que nous avons eu plus de moments forts l’an dernier en tant qu’équipe. Mais sur 24 courses, nous avons marqué beaucoup moins de points. »

« Donc, bien sûr, on veut gagner des courses, mais le but ultime est de marquer le plus de points possible dans une saison. Et nous avons une voiture cette année qui nous a donné une opportunité nettement meilleure d’y parvenir qu’il y a 12 mois. »