Météo F1 - GP de Miami : un temps idéal… avant les orages pour la course

Le Grand Prix de Miami, quatrième manche de la saison 2026, s’annonce sous des conditions globalement chaudes et majoritairement sèches, même si une incertitude plane sur la course dominicale avec un risque très important d’averses et d’orages.

Pour ce premier des trois rendez-vous américains de l’année, le week-end Sprint fait son retour, ajoutant une dimension stratégique supplémentaire dans un contexte météo qui pourrait jouer un rôle non négligeable, notamment dimanche.

La journée de vendredi, marquée par les Essais Libres et les Qualifications Sprint, devrait se dérouler sous un soleil éclatant. Les températures atteindront environ 33°C. Aucun risque de pluie n’est attendu, tandis que la température de piste pourrait grimper jusqu’à près de 55°C. Le vent, modéré mais avec des rafales pouvant atteindre 36 km/h, pourrait légèrement perturber l’équilibre des monoplaces dans certains enchaînements rapides.

Samedi, pour la course Sprint puis les qualifications, les conditions resteront très similaires : chaleur intense et ciel dégagé. Les températures oscilleront entre 22,5°C le matin et 33°C dans l’après-midi, avec une piste avoisinant les 52°C. Là encore, aucune précipitation n’est prévue, mais le vent sera un peu plus présent, avec des rafales dépassant ponctuellement les 45 km/h. Dans ces conditions, la gestion des pneumatiques et des températures sera cruciale pour les équipes.

C’est dimanche que la situation pourrait évoluer. Si la journée de course devrait débuter sous des températures plus modérées, comprises entre 22°C et 28°C, le risque d’averses orageuses grimpe à environ 70%. La température de piste, estimée à 37°C, sera nettement plus basse que les jours précédents, ce qui pourrait modifier sensiblement le comportement des monoplaces si la course se déroule malgré tout sur le sec.

Le vent restera modéré, mais des variations dans son intensité, combinées à une éventuelle pluie, pourraient rendre les conditions piégeuses. Les équipes devront donc rester vigilantes face à une météo potentiellement changeante, typique de la Floride.

VENDREDI 1er MAI – ESSAIS LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Temps ensoleillé et chaud avec une température maximale de 33°C et une minimale de 20,5°C. Vent modéré, avec une moyenne de 10,8 km/h et des rafales jusqu’à 36 km/h. Ciel dégagé, aucune précipitation prévue. La température de la piste pourrait atteindre 55°C, promettant une journée intense et chaude.

Température maximale prévue : 33°C

Température minimale prévue : 20,5°C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 2 MAI – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : Samedi sera une journée chaude et sèche avec des températures allant de 22,5°C le matin à un pic de 33°C en journée. Vent moyen d’environ 14 km/h, avec des rafales jusqu’à 45 km/h, offrant un peu de fraîcheur. La température de la piste devrait atteindre 52°C, créant des conditions difficiles pour les équipes et les pilotes. Aucune précipitation n’est prévue, garantissant une journée de sprint ensoleillée et sèche.

Température maximale prévue : 33°C

Température minimale prévue : 22,5°C

Probabilité de pluie : 0 %

DIMANCHE 3 MAI – COURSE

Conditions : La journée de course devrait être moins chaude, mais possiblement pluvieuse et orageuse. Les températures oscilleront entre 22°C en début de journée et un pic à 28°C, avec une température de piste de 37°C. Le vent soufflera en moyenne à 10,4 km/h, avec des rafales jusqu’à 36 km/h. Les pilotes doivent se préparer à des conditions changeantes en raison des éventuelles averses et de variations de la vitesse du vent.

Température maximale prévue : 28°C

Température minimale prévue : 22°C

Probabilité de pluie : 70 %