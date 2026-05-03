Officiel : la F1 avance l’heure de la course du GP de Miami de trois heures

La F1 et la FIA ont réussi à se mettre d’accord sur un nouvel horaire pour le départ de la course, alors que des orages menacent la tenue du Grand Prix de Miami. Celle-ci devait initialement se tenir à 22h, heure française, mais a été avancée de trois heures.

C’est donc à 19h, heure française, que sera lancée la course du GP en Floride, avec l’espoir d’échapper aux orages qui, selon la loi américaine, pourraient venir empêcher la tenue de la course sur la suite de la journée.

Des rumeurs laissaient entendre que l’horaire pourrait être avancé à 18h, mais les prévisions pour le début de journée ont été revues vers le positif, avec les orages finalement attendus pour le début d’après-midi.

Il ne sera donc pas nécessaire de déplacer la course dans la matinée, mais rien ne dit que la piste sera sèche au moment du départ. En effet, si les orages ne sont pas attendus le matin, des averses pourraient frapper Miami Gardens et le Hard Rock Stadium dès le début de journée.

La course de F2 aura lieu le matin en Floride, et donc à 15h25 à l’heure de Paris, avant la parade des pilotes, qui sera à 17h pour notre horaire. Deux heures plus tard, la course sera lancée.

"À la suite de discussions entre la FIA, la F1 et l’organisateur du Grand Prix de Miami, il a été décidé d’avancer le départ du Grand Prix de Miami de dimanche à 13 h, heure locale, en raison des prévisions météorologiques annonçant de fortes averses en fin d’après-midi, à l’heure initialement prévue pour le départ de la course" explique le communiqué.

"Cette décision a été prise afin de perturber le moins possible le déroulement de la course, de garantir le plus grand délai possible pour mener à bien le Grand Prix dans les meilleures conditions et de donner la priorité à la sécurité des pilotes, des fans, des équipes et du personnel."