Dernières prévisions : la F1 joue contre les orages, un pari gagnant pour l’instant !

Le pari de la F1 d’avancer l’heure de départ de la course du Grand Prix de Miami à 19h au lieu de 22h en France sera-t-il réussi ? A priori oui à en croire les toutes dernières prévisions météo de cette nuit en Floride.

Le week-end de Miami s’est jusqu’ici déroulé sans incident majeur, malgré des conditions éprouvantes pour les pilotes et les équipes. Vendredi et samedi, les températures ont dépassé les 30°C, plongeant le paddock dans une chaleur tropicale étouffante, sans toutefois générer de situation dangereuse susceptible de perturber le déroulement des séances.

Pour cette journée de dimanche, les conditions s’annoncent plus clémentes côté températures, avec des prévisions attendues entre 24 et 26°C. Une baisse bienvenue qui pourrait être encore accentuée en cas d’averses, un scénario que la FIA surveille de très près.

Car au-delà de la chaleur, c’est bien la menace d’orages qui a retenu toute l’attention des organisateurs. Plusieurs cellules orageuses se dirigent en effet vers le circuit, avec le potentiel de perturber fortement le programme du week-end.

Face à cette incertitude, les organisateurs ont pris une décision préventive en avançant l’horaire du départ du Grand Prix, désormais fixé à 13h00 heure locale (19h00 en France). Une mesure visant à éviter les perturbations les plus sévères attendues plus tard dans la journée.

À ce stade, selon les toutes dernières prévisions à 5h du matin (11h en France), ce choix apparaît judicieux. Si le risque de pluie n’est pas totalement écarté, les dernières données météorologiques indiquent une probabilité en nette diminution pour l’horaire choisi pour la course. Les précipitations les plus importantes, qui ont motivé cette modification d’horaire, devraient théoriquement balayer le circuit après l’arrivée de la course, si le timing se confirme.

Selon le dernier briefing de la FIA, l’activité orageuse devrait se décomposer en deux phases distinctes. Une première vague était attendue durant la nuit américaine, se prolongeant jusqu’au petit matin avec des pluies plus modérées.

La seconde, plus préoccupante, est prévue dans l’après-midi et en début de soirée, avec des averses plus intenses, potentiellement accompagnées d’orages et même de grêle.

Dans ce contexte, le départ avancé à 13h00 permettrait d’insérer la course entre ces deux fenêtres météorologiques. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante, même si aucune garantie absolue n’existe : la météo en Floride reste notoirement imprévisible, et les conditions peuvent évoluer rapidement.