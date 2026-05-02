Orages et grêle : la F1 annoncera aujourd’hui si la course est avancée à Miami

La Fédération Internationale de l’Automobile se veut confiante quant à la tenue d’un Grand Prix de Miami sur une distance complète ce dimanche, malgré des prévisions météorologiques particulièrement menaçantes en Floride.

Si les journées de vendredi et samedi se sont passées et se passeront toutes les deux sous un temps chaud et ensoleillé, la situation devrait nettement se dégrader pour la course, selon le fournisseur météo officiel de la FIA : "Les probabilités de précipitations augmentent fortement sur le circuit dimanche, alors qu’une perturbation marquée au nord pousse un front froid vers le sud de la Floride. Le moment le plus probable pour l’arrivée de ce front est dimanche après-midi et en début de soirée."

Une première salve de pluie pourrait même intervenir plus tôt dans la journée : "Il pourrait y avoir des averses matinales affectant le circuit, mais cette activité ne devrait pas être aussi étendue ni aussi intense que celle attendue dans l’après-midi et en début de soirée avec le front froid."

Les conditions les plus préoccupantes concerneraient toutefois les orages : "Si le front arrive dans l’après-midi, des orages épars seront possibles, certains pouvant générer des rafales de vent intenses de 60 à 80 km/h ainsi que de la grêle de 1 à 3 cm de diamètre."

Face à ces prévisions, la FIA surveille étroitement l’évolution de la situation, notamment en raison des risques liés à la foudre. Le protocole dit "30/30" prévoit en effet que les activités soient suspendues lorsque le délai entre l’éclair et le tonnerre est inférieur à 30 secondes, avec obligation de rester à l’abri pendant 30 minutes après le dernier coup de tonnerre.

Dans ce contexte, des ajustements du programme restent envisageables. Le départ du Grand Prix, actuellement prévu à 16h heure locale (22h en France), pourrait être avancé si nécessaire. Une décision en ce sens devrait être prise dès samedi.

Par ailleurs, les courses de support pourraient être modifiées, voire annulées, afin de dégager une fenêtre plus large pour permettre la tenue de l’épreuve principale dans des conditions acceptables.

Malgré ces incertitudes, les autorités sportives restent déterminées à faire en sorte que la course puisse se dérouler normalement, tout en garantissant la sécurité des pilotes, des équipes et du public.