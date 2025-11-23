’Aucun autre sport n’accepterait ça’ : Alonso tacle un GP de Las Vegas ’à la limite’

Fernando Alonso n’a pas ménagé la Formule 1 et le circuit de Las Vegas, au terme du week-end de compétition qui vient de s’y dérouler. Le pilote Aston Martin F1 apprécie le tracé, mais juge son asphalte trop mauvais pour être utilisé en catégorie reine.

Selon lui, cela pose des risques de sécurité pour les pilotes, et il n’apprécie pas que la FIA ne fasse rien à ce sujet, estimant qu’il faudrait améliorer la surface de la piste.

"Le circuit est amusant, car il permet d’atteindre des vitesses élevées, mais je pense que le type d’asphalte n’est pas conforme aux standards de la Formule 1" a déclaré Alonso. "Pour être honnête, il est trop glissant, nous ne pouvons pas faire monter les pneus en température et il n’y a aucune adhérence. Il est extrêmement bosselé, à la limite de la sécurité pour courir."

L’Espagnol veut ouvrir le débat avec la FIA et parler aussi du dernier triplé de courses de la saison. Il déplore qu’il y ait quatre courses en Amérique enchaînées par deux courses au Moyen-Orient, mais que le changement de continent se fasse en une semaine.

"Je pense donc que pour l’avenir, nous devons discuter avec la FIA pour savoir si cela est acceptable ou non pour les années à venir. Et puis, pour être tout à fait honnête, la place dans le calendrier est difficile pour nous."

"Venir ici avec le décalage horaire et la distance qui sépare l’Europe et le Brésil il y a deux semaines, puis partir directement pour le Qatar, avec 17 heures d’avion et 13 heures de décalage horaire... je pense qu’aucun autre sport au monde n’accepterait cela. Donc le circuit, l’asphalte et le moment dans le calendrier, pour moi, c’est à la limite."

Le double champion du monde aimerait que cette manche soit décalée et que le calendrier soit organisé avec des arguments solides : "Oui, peut-être. J’ai entendu dire que nous le faisons maintenant parce que c’est le week-end le plus calme de l’année à Las Vegas."

"Mais nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Sinon, nous irions à Monaco en février, parce que c’est calme, vous savez, mais il y a certaines choses auxquelles nous devons penser en priorité pour le sport."