Départ litigieux : Wolff met en doute la sanction d’Antonelli

Toto Wolff n’a pas caché son incompréhension face à la pénalité infligée à Kimi Antonelli à Las Vegas. Le jeune Italien, parti 17e sur la grille, a écopé de cinq secondes pour avoir bougé dans son emplacement avant l’extinction des feux. Une faute mineure selon la FIA, mais suffisante pour être sanctionnée.

Antonelli avait parfaitement géré sa course après un arrêt précoce pour chausser les pneus durs, franchissant la ligne à une impressionnante quatrième place. La pénalité l’a finalement fait retomber au cinquième rang… avant qu’il ne soit promu sur le podium à la suite de la double disqualification des deux McLaren.

Si le mouvement repéré au départ a conduit à la sanction, Toto Wolff estime qu’il ne s’expliquerait pas par une erreur de pilotage.

"Nous n’avons rien repéré sur l’embrayage, ni rien qui aurait pu nous indiquer un départ irrégulier," a-t-il assuré.

"La FIA dispose de capteurs, donc voyons ce qu’ils diront. Je suis le seul, semble-t-il, à avoir vu un léger mouvement, mais ce n’était pas clairement lié au relâchement de l’embrayage ou à la pédale de frein."

"Donc nous verrons ce que la FIA dira quand elle nous donnera son rapport."

Wolff s’est également montré surpris par la remontée d’Antonelli, reconnaissant que Mercedes avait initialement des doutes quant à sa capacité à tenir la distance avec ses pneus durs après son arrêt anticipé.

"Partir 17e, être quasiment en défense avec un arrêt agressif au début… Je ne suis pas sûr que nous pensions que c’était réaliste au départ."

"Mais ensuite, il est allé de plus en plus vite, tour après tour, et il a effacé le graining."

"Au final, une cinquième place sur la ligne amplement méritée, même avec la pénalité. Donc je ne sais pas ce que ça aurait donné en partant d’une meilleure position."

Le rookie italien quitte ainsi Vegas avec un podium inattendu… mais aussi avec une interrogation technique que Mercedes veut éclaircir auprès de la FIA.