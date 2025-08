Pirelli F1 annonce ses choix de pneus pour tous les Grands Prix restants

Pirelli a informé les équipes de son choix de composés de pneus slickcs pour les dix courses après la pause estivale.

Cette sélection, réalisée en collaboration avec la FIA et la F1, comprend plusieurs modifications par rapport à l’année dernière, basées principalement sur les données recueillies jusqu’à présent.

À partir de Zandvoort, nous commençons avec une version plus tendre que lors du Grand Prix des Pays-Bas 2024 : cette fois, les pneus sont le C2 en dur, le C3 en médium et le C4 en tendre. L’année dernière, alors que les trois quarts du plateau n’avaient effectué qu’un seul arrêt au stand pendant la course, les pneus utilisés étaient les plus durs de la gamme, à savoir les C1, C2 et C3.

Le nouveau pneu ultra-tendre de cette année, le C6, fait son retour à Bakou, ce qui signifie que le Grand Prix d’Azerbaïdjan passe également à une version plus tendre avec le C4 en dur, le C5 en médium et le C6 en tendre, afin d’élargir l’éventail des stratégies possibles. L’an dernier à Bakou, les slicks utilisés étaient les C3, C4 et C5.

À Spa, la pluie a rendu impossible une évaluation complète de l’impact du changement de gomme sur la stratégie. Le saut d’un cran sera également un problème à gérer pour les équipes pour deux des quatre manches des Amériques, qui marquent la deuxième partie de la saison. À Austin, seuls les Medium (C3) et les Soft (C4) occuperont les mêmes positions que l’an dernier, tandis que les Hard sont plus durs (C1 au lieu de C2). La même approche sera adoptée la semaine suivante à Mexico : les Medium (C4) et les Soft (C5) restent inchangés, tandis que les Hard passent d’un niveau de dureté à l’autre, passant du C3 au C2.

Un niveau de dureté bien supérieur a été sélectionné pour le Grand Prix de São Paulo, car l’an dernier, il était clair que le C5 n’était pas un pneu de course viable. Par conséquent, le trio de gommes est le même qu’en 2023, à savoir les C2, C3 et C4, respectivement en Hard, Medium et Soft.

Cinq autres courses suivent le même schéma qu’en 2024. Pour le Grand Prix d’Italie à Monza, ainsi que pour les courses de Singapour, Las Vegas et Abu Dhabi, le C3 est dur, le C4 est médium et le C5 est tendre. Pour le Qatar, l’une des courses les plus difficiles de la saison en termes de pneus, le trio sera le plus dur de la gamme 2025 (C1 en dur, C2 en médium et C3 en tendre).

"Nous avons décidé d’annoncer les choix de composés pour toutes les courses restantes afin de permettre aux équipes de se préparer au mieux pour les manches à venir," a expliqué Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli.

"Certains changements ont été apportés en concertation avec la FIA et le promoteur du championnat, sur la base d’une analyse des données recueillies et de simulations. Les choix sont toujours faits dans le but d’équilibrer la pertinence de la stratégie à un ou deux arrêts, afin de susciter l’enthousiasme et d’offrir un spectacle plus riche. Il n’existe pas de solution unique pour y parvenir, mais sans une analyse approfondie de la situation de course, il est impossible d’obtenir des réponses concrètes."