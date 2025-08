GP de Hongrie, EL1 : Norris se place, Hadjar en grande forme

C’est l’heure de la première séance du dernier week-end avant la pause estivale, avec le démarrage du Grand Prix de Hongrie, qui se déroule à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche sur le circuit du Hungaroring.

Les infrastructures ont d’ailleurs beaucoup changé, avec la refonte des tribunes et la reconstruction d’un tout nouveau paddock ultra-moderne, alors que le circuit doit rester au calendrier jusqu’en 2032, et possède même une option pour prolonger jusqu’en 2037.

La première journée de roulage devrait rester sèche, contrairement au samedi et au dimanche, durant lesquels des averses et orages pourraient éclater autour de Mogyorod et dans la banlieue de Budapest.

13h10 : La grande nouvelle de ce vendredi, c’est la non-participation de Fernando Alonso en EL1 chez Aston Martin. Victime de douleurs au dos, l’Espagnol est remplacé par Felipe Drugovich pour la première séance. L’équipe donnera des informations pour les EL2 et pour la suite du week-end en temps utile.

13h13 : Trois équipes seulement ont amené des évolutions ce week-end. Red Bull embarque un aileron avant revu pour améliorer la performance, et des écopes de frein avant permettant une meilleure fiabilité. Aston Martin apporte un aileron avant spécifique au circuit permettant davantage de réglages, tandis que Racing Bulls a aussi des écopes de freins avant spécifiques ainsi que des ouïes plus importantes sur le capot moteur pour aider au refroidissement.

13h17 : A noter que le roulage de Drugovich ne compte pas comme un roulage de débutant pour Aston Martin, sur les quatre que l’équipe doit confier à des jeunes pilotes, tout simplement parce que sa participation n’a pas été enregistrée en tant que telle auprès de la direction de course et de la FIA.

13h20 : Mike Krack, le directeur d’Aston Martin, a détaillé les raisons pour lesquelles Alonso ne roule pas en EL1 : "Fernando a développé ce problème musculaire après Spa. Avec l’intensité de notre calendrier, il n’y a jamais assez de temps de récupération, même pour dormir, car il faut voyager. C’est l’un des problèmes. Nous avons choisi d’augmenter le temps de récupération et de renoncer aux EL1, qui sont normalement la séance la moins importante."

13h22 : Le patron de l’équipe anglaise a aussi dit pourquoi il était confiant à l’idée de revoir Alonso en piste dès les EL2 : "Je ne pense pas que ce soit une question d’heures [d’attente], mais plutôt de nombre de tours. Nous avons évidemment apporté quelques modifications à sa position assise. Nous avons vérifié certaines choses, comment rendre la voiture plus confortable pour lui. Nous sommes assez confiants qu’il ira bien."

13h27 : A noter que Paul Aron roule chez Sauber à la place de Nico Hülkenberg pour ces EL1, dans le cadre de l’accord avec Alpine.

13h30 : C’est parti pour les EL1 !

13h38 : Oscar Piastri signe la première référence en 1’18"249, en pneus mediums.

13h41 : Lando Norris prend la main en 1’17"631, tandis que Max Verstappen est troisième à deux dixièmes de Piastri.

13h43 : Liam Lawson remonte au sixième rang en pneus durs, tandis qu’Alex Albon est quatrième avec les mêmes gommes. Charles Leclerc est deuxième à 4 dixièmes, et Oliver Bearman prend la quatrième place à six dixièmes.

13h45 : Piastri reprend la deuxième place à Leclerc.

13h48 : Albon remonte en deuxième position avec les gommes dures.

13h49 : Leclerc reprend la main en 1’17"420, avec les gommes mediums.

13h52 : Norris accélère en 1’16"837, toujours en pneus mediums, tandis que Carlos Sainz grimpe en troisième position avec sa Williams et des pneus durs, juste devant Albon.

13h57 : Le drapeau jaune est déployé car Paul Aron est arrêté en piste.

13h58 : "J’ai une alarme critique" dit le pilote, à qui l’ingénieur répond d’arrêter la voiture.

13h59 : L’équipe s’excuse auprès du pilote, qui l’a arrêtée près d’une ouverture dans les rails, ce qui permet aux commissaires de récupérer la voiture sans provoquer de drapeau rouge.

14h03 : Franco Colapinto est le premier à chausser les gommes tendres et se place sixième.

14h05 : Leclerc reprend la tête de la séance avec des gommes tendrse, en 1’16"791. Hamilton se place troisième avec le même composé, et Verstappen améliore en quatrième position. Albon fait mieux que les deux derniers cités, lui aussi en tendres, et s’empare de la troisième place.

14h06 : C’est au tour de Norris de s’élancer en pneus tendres.

14h07 : Le Britannique s’empare de la première place avec une nette avance en 1’16"052.

14h08 : Lance Stroll prend le troisième chrono en gommes tendres, tandis que Drugovich est neuvième avec les mêmes pneus.

14h09 : Sainz en termine avec le huitième temps, derrière Esteban Ocon qui a lui aussi progressé avec les pneus les plus performants. Bearman se place huitième, et Andrea Kimi Antonelli s’intercale entre les Haas.

14h10 : Piastri signe son premier chrono en pneus tendres et il échoue à 0"142 de Norris.

14h12 : Leclerc remonte un peu et se replace à 2 dixièmes de Norris.

14h13 : Hadjar améliore en cinquième position.

14h15 : Bearman remonte au sixième rang, et Piastri améliore mais ne dépasse pas Norris : il échoue à 0"019 de son équipier !

14h18 : Hadjar semble décidément à l’aise puisqu’il s’intercale en quatrième place entre les Ferrari.

14h24 : La fin de séance est un peu plus calme, les pilotes semblent déjà préparer les longs relais en cette fin d’EL1.

14h27 : George Russell n’est que huitième et semble inquiet : "Je n’arrive même pas à faire tourner la voiture".

14h30 : C’est la fin de ces EL1 !

McLaren commence donc très bien son week-end avec un doublé mené par Norris devant Piastri. Leclerc est troisième devant Hadjar puis Hamilton, tandis que Bearman est sixième. Les Mercedes suivent devant Verstappen et Stroll.

Les deux autres Français, Ocon et Pierre Gasly, sont 11e et 12e, tandis que Drugovich est 16e, devançant Yuki Tsunoda. Après ses déboires mécaniques, Paul Aron est dernier au classement.