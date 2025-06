La F1 a ’de la place pour la croissance’ aux USA face aux autres ’ligues’

Zak Brown pense que la Formule 1 ne doit pas ralentir sur sa popularité, notamment aux Etats-Unis. Le PDG de McLaren F1 se félicite d’avoir un calendrier complet avec un succès total dans tous les pays, et il pense que la catégorie reine du sport auto peut encore se développer sur le marché des USA et rivaliser avec les grands sports américains.

"Ce que nous faisons fonctionne, alors continuons à nous améliorer progressivement" a déclaré Brown au podcast de Bloomberg. "Ne changeons pas le jeu, parce qu’en tant que sport, nous gagnons. Nous avons 24 courses aujourd’hui. Nous avons une demande pour plus."

"Nous ne pouvons pas faire plus en un an, alors je suis partisan de 20 Grands Prix fixes et de huit Grands Prix qui tournent tous les deux ans. Ainsi, on peut obtenir une certaine expansion géographique, mais pas sur une base annuelle, parce que ces 24 courses autour du monde... on ne peut pas en faire 25."

"Mais en même temps, il ne faut pas se priver d’une certaine croissance. Je pense que si je regarde l’Amérique du Nord et nos audiences télévisées, si vous les comparez aux grandes ligues ici, il y a beaucoup de place pour la croissance."

"Je ne pense pas que nous ayons besoin de plus de trois Grands Prix ici. Je pense que nous pourrions avoir plus de trois Grands Prix, mais cela se ferait au détriment de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de la Corée ou d’autres régions dans lesquelles je pense que nous devons nous développer."

Brown se félicite que la popularité croissante ait aussi un effet sur les finances : "Le sponsoring est incroyable - de nouvelles marques arrivent tous les jours. Les Google, les Goldman ; ces entreprises n’étaient pas impliquées dans la Formule 1 historiquement, donc c’est très sain."

"Nous avons la valeur d’une franchise, qui a finalement été adoptée. Si vous regardez les équipes de la MLB, de la NBA ou de la NFL, les équipes de Formule 1 sont en tant que propriétaire de franchise, toutes en bonne santé."

"Alors, continuons à faire ce que nous faisons, mais continuons à faire des gains progressifs. Netflix a été extraordinaire pour notre sport. Je pense que le film de Brad Pitt qui sortira en juin sera génial. Je pense qu’il attirera beaucoup plus de gens vers ce sport."

"Et si vous regardez où le sport devait se développer avant que Liberty ne l’acquière, nous n’avions pas la diversité dont nous avions besoin, et nous n’avions pas la jeunesse dont nous avions besoin. Nous n’avions pas l’Amérique du Nord, qui est sans doute, si ce n’est le plus important marché sportif et commercial. Nous n’avions pas autant de femmes."

Brown se souvient d’une anecdote où, lorsque Drive to Survive commençait, il était à New York avec des basketteurs. Alors que ces derniers ne reconnaissaient pas Brown et refusaient des autographes trop nombreux, certains fans sont venus pour le voir lui : "Je les accompagne vers la porte d’entrée et trois fans surgissent du groupe."

"Ils ont demandé s’ils pouvaient avoir un autographe. Les basketteurs répondent qu’ils sont désolés, et les fans leur disent ’non, pas vous ! Nous voulons M. Brown ! Nous aimons la Formule 1 !’ Et ces deux gars m’ont regardé en se demandant qui était ce type."

"New York était le dernier endroit au monde à être une ville de Formule 1 jusqu’à il y a quelques années. C’est donc formidable pour le sport. Je pense que nous devons continuer à exposer les gens à notre sport, et je pense que c’est ce que Netflix a fait, en nous montrant ce qui se passe en coulisses."