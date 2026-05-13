Un rendez-vous manqué : Hill raconte son échec avec McLaren

Champion du monde 1996 avec Williams, Damon Hill a levé le voile sur un épisode méconnu de sa carrière : une opportunité manquée de rejoindre McLaren, qu’il a finalement refusée… avant de le regretter presque immédiatement.

Invité du podcast Stay On Track aux côtés de Johnny Herbert, Hill a révélé avoir été très proche de s’engager avec l’équipe alors dirigée par Ron Dennis pour la saison 1997. Mais le Britannique explique que le ressenti humain a été déterminant dans sa décision.

"Il était très difficile à gérer, car d’après mon expérience, il ne m’a pas donné le sentiment qu’il voulait vraiment de moi."

"Il y avait une opportunité de les rejoindre. J’en étais très proche, mais j’ai conclu : S’il ne veut pas vraiment de moi, est-ce que j’ai envie d’être dans une situation où j’ai déjà vécu cela avec Williams, où j’essayais de comprendre s’ils pensaient réellement que j’avais de la valeur et qu’ils voulaient me garder ?"

"Après être parti, j’ai décidé : ’Je ne vais pas revivre ça. Je n’irai que là où l’on veut vraiment de moi’. Je n’ai pas eu ce sentiment avec Ron, donc j’ai poliment décliné."

Avec le recul, Hill admet que sa décision a été prise trop rapidement.

"J’ai eu des regrets."

"Parce qu’au moment où j’ai raccroché après lui avoir dit d’aller se faire voir, je l’ai rappelé environ dix minutes plus tard en me disant : ’J’ai peut-être été un peu trop rapide’."

"Mais bon, c’était déjà trop tard à ce moment-là."

Après son titre mondial en 1996, Hill n’est pas conservé par Williams. Il rejoint ensuite Arrows pour une saison, avant de terminer sa carrière chez Jordan, avec laquelle il court jusqu’à la fin de la saison 1999.

Herbert, une expérience similaire écourtée

Johnny Herbert a lui aussi eu des discussions avec Ron Dennis, sans jamais s’approcher d’un accord concret. Et pour cause : la première impression a été pour le moins brutale.

"Je suis allé à l’ancienne usine de Woking," se souvient-il. "Je me rappelle avoir attendu à l’extérieur. La secrétaire m’a dit que je pouvais entrer. Ron était prêt."

"Je me souviens de la porte qui s’ouvre. Ron était derrière son bureau. Je m’attendais à un ’Bonjour Johnny, comment ça va ? Comment va la famille ? Il fait beau dehors, bienvenue chez McLaren’. Et les premiers mots qu’il a prononcés ont été : ’Je dois remplacer un de mes pilotes par un autre’."

"Ça ne s’est pas très bien passé dans mon esprit. En dix secondes, j’avais déjà pris ma décision. Je ne pouvais pas travailler ici avec cette équipe."

Malgré tout, la discussion s’est poursuivie.

"Nous avons continué. Nous avons discuté. Nous avons fait le tour de l’usine et tout le reste."

Herbert reconnaît néanmoins les qualités de Ron Dennis, qu’il décrit comme un personnage à part.

"Ron, je dois le dire, et je pense que Mika Häkkinen est probablement le meilleur exemple que je puisse utiliser, il a façonné Mika en un mélange de Ron et d’Ayrton Senna."

"Et cela a parfaitement fonctionné, car il a donné à Mika ce dont il avait besoin de la part de l’équipe et de la voiture pour produire ce qu’il a fait en piste."

Malgré un caractère jugé difficile, Herbert souligne l’empreinte laissée par Dennis.

"C’est un homme très compliqué, mais on ne peut rien lui enlever sur ce qu’il a accompli en tant que directeur d’écurie."

Sous sa direction, McLaren a remporté 20 titres mondiaux. Mais son influence va au-delà des trophées.

"Il a remporté des championnats incroyables. Il a toujours su attirer les sponsors et s’en occuper."

"Je pense que, à bien des égards, ce que nous voyons aujourd’hui dans le paddock de la Formule 1 est ce que Ron a créé. Il était tellement méticuleux sur tout ce qui se passait à l’usine, mais vraiment sur tout, et sur l’image que l’on avait dans le paddock."

"Il était donc très spécial de ce point de vue."