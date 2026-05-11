Hadjar se réjouit déjà des changements moteur annoncés par la F1

Isack Hadjar estime que la Formule 1 va enfin dans la bonne direction après l’accord de principe trouvé entre la FIA et les motoristes pour assouplir davantage la réglementation moteur prévue à partir de 2027.

Vendredi, une importante réunion consacrée au futur règlement moteur s’est tenue à Miami entre la FIA, la Formula One Management, les directeurs d’écurie et les cinq fabricants de groupes propulseurs engagés en F1.

À l’issue de cette réunion, la FIA a confirmé son intention d’introduire de nouvelles évolutions réglementaires à partir de 2027 afin d’ajuster les règles techniques prévues pour la nouvelle génération de moteurs.

L’instance dirigeante a notamment expliqué que les premiers ajustements déjà introduits à Miami avaient permis "d’améliorer la compétition" tout en réduisant les problèmes liés à une récupération d’énergie excessive.

Mais l’évolution la plus importante concerne surtout un rééquilibrage majeur entre puissance thermique et puissance électrique à partir de 2027.

Selon les propositions actuellement étudiées, la puissance du moteur à combustion interne augmenterait d’environ 50 kW grâce à un débit de carburant plus élevé, tandis que la puissance électrique déployée serait réduite d’environ 50 kW. Et la batterie pourrait aussi augmenter de 25%, là aussi pour éviter de se retrouver à court d’énergie.

Présent au Grand Prix de France Historique sur le circuit Paul Ricard, Hadjar a accueilli très favorablement cette nouvelle orientation.

"Ça va dans la bonne direction parce que personne n’aimait vraiment ce avec quoi nous avions commencé" pour 2026, a déclaré le pilote français, en référence au partage initial de puissance à 50-50 entre thermique et électrique.

Le pilote Red Bull estime que la FIA et les motoristes ont pris conscience de la nécessité de corriger certains défauts du futur règlement.

"Il est clair qu’il faut trouver des solutions pour améliorer le problème, pas pour l’aggraver."

"Pour l’année prochaine, avec ce qu’ils ont décidé vendredi, cela ne peut aller que dans la bonne direction."

Le Français de 21 ans a également pris le volant d’une Red Bull à moteur V8 de l’ère Sebastian Vettel lors de l’événement organisé au Paul Ricard (photo ci-dessous). Une expérience qui lui a rappelé ce qu’il apprécie le plus dans une Formule 1.

"C’est ma vision du pilotage," a souri Hadjar.

Le Français insiste avant tout sur les sensations procurées par une monoplace de Grand Prix, bien au-delà du simple débat autour du bruit des moteurs.

"Que ce soit électrique ou bruyant, tant que j’atteins ma vitesse maximale avant le freinage, c’est cela qu’est une voiture de course."

Hadjar a décrit cette ancienne Red Bull V8 comme une expérience radicalement différente des monoplaces modernes.

"La voiture est légère, il y a beaucoup moins d’appui aérodynamique," a-t-il expliqué.

"Ça freine incroyablement fort et le son est incroyable."

Malgré les difficultés rencontrées par Red Bull au début de cette nouvelle ère réglementaire, Hadjar reste convaincu que l’écurie autrichienne reviendra rapidement au sommet.

"D’ici la fin de l’année, nous aurons une voiture qui aura énormément progressé," a-t-il prédit.

"Et l’an prochain, nous commencerons la saison avec une voiture capable de gagner des courses. J’en serai, ça c’est sûr."