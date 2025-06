Leclerc doit profiter des ’faiblesses’ d’un Hamilton ’démoralisé’

Nico Rosberg estime que Charles Leclerc dispose d’une fenêtre de trois courses pour exploiter les faiblesses de Lewis Hamilton chez Ferrari.

Hamilton est entré dans une nouvelle phase de sa carrière avec Ferrari, avec des débuts difficiles en termes d’intégration et d’adaptation à sa monoplace.

Le septuple champion du monde ayant désormais des attentes plus faibles et appelant même ces derniers jours à ne pas trop se concentrer sur 2025 pour miser sur 2026, Rosberg pense que c’est une occasion pour Leclerc pour asseoir son statut de n°1 naturel.

"Leclerc doit profiter des difficultés d’Hamilton, absolument."

"C’était l’une des faiblesses de Lewis : quand il se démoralise, il faut bondir, car on ne sait pas combien de temps cela va durer."

"On sait qu’il va revenir en force, donc on peut avoir une course, deux, voire trois, et il faut maximiser ses points, car après, ce sera à nouveau très difficile."

"C’est donc un peu son point faible, certes, mais je dirais quand même que c’est une différence subtile avec Lando [Norris], qui doute généralement plus constamment de lui-même."

Rosberg a ensuite suggéré qu’Hamilton semblait accepter la situation « difficile » dans laquelle il se trouve.

"Ce que j’ai vu de Lewis, c’est une plus grande acceptation. D’accord, oui, la situation est difficile."

"Les attentes ont également diminué et il faut maintenant les revoir à la baisse."

"Je pense qu’il est dans cette phase maintenant mais je connais le bonhomme, c’est Lewis, il prépare déjà tout ce qu’il faut pour que l’année prochaine soit bien plus réussie avec les nouvelles règles."