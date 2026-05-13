Bearman explique le ’poids énorme’ qu’il a découvert en F1

Ollie Bearman est revenu sur sa saison 2025, sa première en Formule 1. Le pilote Haas F1 a expliqué que le passage depuis la Formule 2 a été un changement énorme pour lui, tant sur le plan du pilotage que sur l’accompagnement humain.

En effet, il est passé d’une structure de la catégorie inférieure à une équipe de Formule 1, et la monoplace qu’il avait entre les mains était bien plus exigeante et bien plus complexe.

"Ce fut une grande année pour moi" a déclaré Bearman. "Et je pense que c’est probablement l’année où j’apprendrai le plus, car c’est la première fois que je mets les pieds en Formule 1, et c’est la première et la dernière fois que je vivrai cette expérience. Je m’y suis beaucoup aguerri."

"Je suis passé d’une équipe en F2 avec 20 personnes sur le circuit. Bien sûr, l’équipe était très grande à l’usine, mais sur la piste, il y avait 20 personnes et maintenant ce nombre a au moins triplé. Et bien sûr, nous avons aussi près de 400 employés à l’usine. Donc, vous savez, l’équipe a grandi de manière exponentielle."

Dans les catégories juniors, le travail d’un pilote est d’être rapide. En F1, le développement de la voiture dépend des retours du pilote, une chose pour laquelle Bearman avoue qu’il a dû se recalibrer.

"Les développements que nous apportons à la voiture sont directement influencés par ce que nous disons en tant que pilotes. Je pense que ce n’est pas forcément un poids énorme. Il faut comprendre que c’est votre rôle, parce que je n’avais jamais occupé ce rôle auparavant, et il est difficile de l’assumer automatiquement."

"Cela prend du temps. Et je pense que j’ai bien pris mes fonctions, mais cela n’arrive pas du jour au lendemain et il a certainement fallu quelques courses pour comprendre ma position au sein de l’équipe, et cette position est très différente de ce qu’elle est dans les catégories inférieures."

"Maintenant, je suis quelqu’un de plus extraverti, j’ai moins peur de m’exprimer et de donner mon opinion. Parce que je pense qu’il est difficile de sentir que son opinion sera valorisée tout de suite. Il est naturel d’arriver en étant fondamentalement un gamin et il faut gagner cela d’une certaine manière."

La saison 2026 apporte un changement massif au championnat, avec des réglementations que Bearman est encore en train d’assimiler : "J’ai encore beaucoup à apprendre. Et par exemple, c’est mon premier changement de réglementation alors que certains de mes concurrents en ont connu deux, trois ou quatre."

"Ce sera donc aussi une expérience très nouvelle pour moi et cela m’excite car c’est une excellente opportunité d’apprendre et, je l’espère, tout au long de ma carrière, il y aura beaucoup de ces changements. Cela signifierait que je suis là depuis un certain temps."

"C’est donc certainement encore une excellente opportunité. J’ai l’impression que tout ce que j’ai appris l’année dernière, je peux le mettre à profit. Et il y a beaucoup de choses que je peux, disons, ajouter à mon arsenal d’apprentissage en ce qui concerne les enseignements de 2026 également. C’est certain."

Bien que ce ne soit pas son objectif cette année, il a déclaré sans hésiter : "Mon but dans la vie est de devenir champion du monde. Je construis les bases pour, je l’espère, être un jour en position d’y parvenir."