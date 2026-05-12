La F1 doit viser l’Afrique et la Corée du Sud plutôt qu’un quatrième GP américain

La prochaine grande étape du développement de la Formule 1 aux États-Unis ne passe pas nécessairement par l’ajout de nouveaux Grands Prix, mais avant tout par une forte progression des audiences télévisées selon Zak Brown. Le PDG de McLaren affirme même qu’il vaut mieux attaquer de nouveaux marchés concernant la présence de la F1, avec ce nouveaux Grands Prix en Afrique du Sud ou encore en Corée.

La discipline connaît une croissance spectaculaire en Amérique du Nord ces dernières années, portée notamment par le succès mondial de la série de Netflix, Drive to Survive, l’organisation de trois Grands Prix aux États-Unis ainsi que par le récent film consacré à la F1 avec Brad Pitt.

Malgré cet essor, les chiffres d’audience restent encore très éloignés des grandes ligues sportives américaines comme la National Football League (NFL).

Présent lors d’un événement organisé par ABX, le directeur de McLaren a estimé que la Formule 1 n’en était encore qu’au début de son développement médiatique, notamment sur les plateformes numériques.

"Je pense que cela passera par les audiences télévisées," a déclaré Brown lorsqu’il a été interrogé sur le principal levier de croissance du championnat.

Le dirigeant américain estime que la F1 pourrait techniquement accueillir davantage de courses sur le sol américain, mais pas sans conséquences pour d’autres régions du monde.

"Je pense que nous avons déjà trois fantastiques Grands Prix et même si je pense que nous pourrions clairement en avoir quatre ou cinq, cela se ferait au détriment d’autres marchés dans lesquels nous devons nous développer."

"Donc je suis satisfait de la situation actuelle, parce que je pense qu’il existe d’autres zones de croissance comme l’Afrique du Sud, la Corée et ce genre de marchés."

Le patron de McLaren considère surtout que le véritable potentiel de progression se situe désormais du côté des audiences américaines.

"Les audiences télévisées restent encore relativement faibles comparées à celles de la NFL. Je crois que c’est le principal axe de croissance : augmenter les audiences TV."

Depuis cette saison, Apple TV a succédé à ESPN comme diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis, avec l’intégralité des 24 manches retransmises en direct.

La discipline espère notamment attirer davantage de spectateurs grâce aux applications mobiles et aux plateformes numériques. Selon l’étude mondiale de la F1 en 2025, 47 % des nouveaux fans américains de Formule 1, ceux qui suivent la discipline depuis cinq ans ou moins, sont âgés de 18 à 24 ans, tandis que plus de la moitié sont des femmes.

Lors de sa dernière saison comme diffuseur en 2025, ESPN avait enregistré une moyenne de 1,3 million de téléspectateurs par course, soit la meilleure moyenne de l’histoire de la Formule 1 aux États-Unis, battant le précédent record établi en 2022 avec 1,21 million.

À titre de comparaison, la NFL a affiché une moyenne de 18,7 millions de téléspectateurs par match sur les plateformes télévisées et numériques durant la saison régulière 2025, selon les chiffres de la ligue et de Nielsen.

Sans vouloir communiquer de chiffres précis pour 2026 pour le moment, Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, s’est montré particulièrement satisfait des débuts de la F1 sur la plateforme américaine.

"Les audiences linéaires sont largement en hausse par rapport à l’an dernier sur les trois premières courses avec Apple," a-t-il expliqué.

"Non seulement nous avons vu davantage de téléspectateurs, mais nous avons aussi constaté qu’ils regardaient davantage tout au long du week-end."

Cue estime que le potentiel de croissance de la Formule 1 dépasse largement la seule course du dimanche.

"J’ai toujours pensé qu’il existait une énorme opportunité d’augmenter l’audience, pas seulement le dimanche mais sur tout le week-end. Et nous l’avons déjà observé dans les premiers résultats que nous avons obtenus."

Le président-directeur général de la F1, Stefano Domenicali, considère lui aussi que la discipline n’en est encore qu’au début de son développement sur le marché américain.

"Nous ne sommes qu’au début de notre aventure aux États-Unis," a déclaré l’Italien.

"Nous savons que les plus grands sports américains sont encore très loin devant nous, mais nous sommes des compétiteurs."

"Nous ne sommes donc pas timides lorsqu’il s’agit d’attaquer. Attaquer avec respect, bien sûr, les autres sports, mais nous allons faire partie de la culture des fans américains."