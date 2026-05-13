Piastri devra-t-il céder à la ’tentation’ de Red Bull à l’avenir ?

Oscar Piastri pourrait un jour devoir choisir entre quitter McLaren F1, où il a une voiture qui lui permet de gagner voire viser le titre mais un équipier qui, pour l’instant, le bat, ou décider de se relancer dans une autre équipe.

Alors que les spéculations vont bon train autour de l’avenir à long terme de Max Verstappen en F1, de nouvelles rumeurs faisant d’ailleurs état de discussions qui auraient été amorcées entre le clan Verstappen et Zak Brown, le nom de Piastri a de plus en plus fait surface comme un successeur possible du Néerlandais chez Red Bull.

Sur le papier, le transfert semble séduisant, car il pourrait devenir la pièce maîtresse de Red Bull aux côtés d’Isack Hadjar. Mais l’ancien ingénieur Rob Smedley a rappelé dans le podcast High Performance que beaucoup de pilotes ont vu leur carrière chuter à partir de cette décision.

"Si vous êtes un pilote dans cette équipe et que vous avez du mal face à votre coéquipier, je repense là à mes années chez Ferrari, quelle est l’option pour vous ?" s’interroge Smedley.

"Est-ce que vous partez pour rejoindre une équipe moins bonne, qui n’a en fait aucune chance de gagner le championnat du monde, mais où vous seriez peut-être le meilleur pilote ? J’ai vu cela à maintes reprises, j’ai vu des pilotes faire cela et je n’ai jamais vu ça bien fonctionner. Je n’ai jamais vu un pilote être plus heureux après cela."

A ses côtés, l’ancien directeur d’écurie d’Aston Martin et d’Alpine, Otmar Szafnauer, a développé les raisons pour lesquelles certaines de ces transferts échouent. Le problème n’est pas simplement de devenir le pilote leader selon lui, c’est aussi de trouver une équipe capable de se hisser au sommet pendant que vous y êtes.

"Oui, parce qu’il se passe deux choses" a expliqué Szafnauer. "Cette équipe que vous rejoignez, vous dites qu’elle n’est pas la meilleure, vous devez y être le pilote numéro un, ce que vous savez pouvoir être."

"Mais ensuite, cette équipe doit aussi progresser pour devenir la meilleure équipe. Et ces deux facteurs réunis sont un peu plus rares."

"Surtout qu’une équipe passe de la troisième place à la première, vous savez ? Parce qu’il y a généralement des périodes de six ou sept ans pour Mercedes, ou quatre ou cinq ans pour Red Bull, ou peu importe ce que c’était avec Ferrari et Michael [Schumacher], environ dix ans."

"Donc, durant ces dix années, si vous êtes le numéro deux chez Ferrari et que vous dites : ’vous savez quoi, je veux être le numéro un ailleurs’, vous avez dix ans où, peu importe où vous êtes allé, ce n’est pas la meilleure équipe."

C’est l’équation inconfortable qui plane sur toute future décision de Piastri : "Si Verstappen quitte Red Bull avant 2028, la tentation pour Piastri pourrait devenir énorme. La chance d’hériter de l’un des baquets les plus puissants de la Formule 1, de mener une nouvelle ère et d’échapper à la bataille interne chez McLaren séduirait presque n’importe quel pilote sur la grille."