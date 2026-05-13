Cadillac F1 dévoile son ’processus colossal’ de recrutement

Graeme Lowdon accélère ses plans d’expansion pour l’écurie Cadillac F1, dont il est le team principal, et dont la croissance est fulgurante, alors que l’équipe vit sa première saison en Formule 1 et découvre les rouages de la catégorie reine.

L’équipe a réussi à intégrer la grille cette saison après un processus d’admission tumultueux et cherche désormais à renforcer ses rangs techniques. Ayant initialement commencé à recruter avant même d’avoir reçu l’approbation formelle de rejoindre la F1, Cadillac continue d’étoffer ses effectifs.

"Tout ce processus est colossal" a expliqué Lowdon. "Nous avons eu 143 000 candidats. Nous avons présélectionné plus de 9000 personnes et effectué environ 6500 entretiens."

Si rejoindre l’équipe était au départ un acte de foi, le projet offre désormais aux recrues potentielles quelque chose de bien plus concret, avec déjà trois Grands Prix à son actif et un potentiel d’évolution qui est clair.

"Ce groupe de personnes forme une équipe assez réduite. Je pense qu’ils ont accompli un travail vraiment incroyable et il est juste qu’ils reçoivent cette reconnaissance."

"Mais l’équipe doit encore s’agrandir considérablement. Nous ne cherchons pas à ’renforcer’, car nous avons encore beaucoup de postes vacants, l’équipe est donc toujours en pleine croissance. On ne peut croître qu’à un certain rythme."

"Bâtir une équipe n’est pas une mince affaire. Nous sommes passés d’une situation où nous n’avions même pas d’inscription officielle lorsque certains nous ont rejoints, à une situation où, désormais, les gens peuvent observer l’équipe."

"S’ils sont dans une autre écurie, ils peuvent même descendre la voie des stands et jeter un coup d’œil. Le milieu de la Formule 1 est assez restreint, et je pense que le mot a passé. L’un de nos objectifs était de faire de cette équipe celle que tout le monde veut rejoindre."

Propriété de TWG Group mais arborant l’identité de Cadillac, l’écurie opère via des installations situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un tout nouveau site a été construit à Silverstone, tandis que les efforts se poursuivent aux États-Unis pour développer également cette branche de l’équipe.

"L’axe prioritaire du recrutement, la majeure partie de nos embauches à partir de maintenant, se fera aux États-Unis. Il se passe énormément de choses du côté américain de l’opération."