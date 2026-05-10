La F1 frôle les sommets : plus de 2 milliards d’euros de sponsoring !

La Formule 1 continue de confirmer sa montée en puissance sur le plan économique. Selon une étude publiée par SponsorUnited, les revenus issus du sponsoring des écuries ont connu une progression spectaculaire en 2025, se rapprochant du leader mondial en la matière, la NFL.

D’après ce rapport, les équipes de F1 ont généré un total de 2,16 milliards d’euros de sponsoring en 2025. Cela représente une hausse de 22,1 % par rapport à 2024, soit une augmentation d’environ 391 millions d’euros. Cet essor permet à la discipline de réduire considérablement l’écart avec la NFL, dont les revenus atteignent environ 2,26 milliards d’euros. La Premier League complète le podium avec environ 1,72 milliard d’euros.

Cette progression s’appuie sur une multiplication des accords commerciaux : 382 partenariats ont été recensés en 2025, impliquant 358 marques distinctes, contre 345 accords et 325 marques l’année précédente. Une dynamique qui illustre l’attractivité croissante de la discipline auprès des entreprises.

Sans surprise, Mercedes F1 domine ce classement avec des revenus estimés à 474 millions d’euros. L’écurie allemande devance les autres membres du quatuor de tête - Ferrari, Red Bull Racing et McLaren - qui restent les locomotives économiques du plateau. À l’autre extrémité, Haas F1 ferme la marche parmi les dix équipes engagées l’an dernier (11 cette année avec Cadillac).

Le secteur technologique constitue le principal moteur de ces revenus, avec environ 653 millions d’euros, en hausse de 40,8 % sur un an. Des entreprises comme Oracle, CrowdStrike ou TeamViewer figurent parmi les plus gros contributeurs. Le rapport souligne notamment le rôle croissant des entreprises liées à l’intelligence artificielle dans cette expansion. Les secteurs financiers (environ 388 millions d’euros) et de l’habillement/accessoires (environ 186 millions d’euros) complètent le podium, tandis que le segment hôtellerie-restauration-loisirs, bien que seulement 10e avec 47 millions d’euros, affiche la croissance la plus rapide (+62,4 %).

Le rapport met également en lumière l’influence grandissante des pilotes en tant que vecteurs marketing. Charles Leclerc a enregistré la plus forte progression sur les réseaux sociaux entre mars 2025 et mars 2026, avec 6,3 millions d’abonnés supplémentaires, portant son total à 32,8 millions (+23,9 %). Lewis Hamilton suit avec 5 millions de nouveaux abonnés, tout en conservant la plus grande audience globale avec 60 millions. De son côté, Oscar Piastri affiche la plus forte croissance relative parmi les dix premiers (+65,9 %), atteignant 9,3 millions d’abonnés.

Sur le plan des partenariats individuels, Sergio Pérez domine avec 31 contrats de sponsoring, malgré une saison 2025 passée en dehors du plateau. Lando Norris (18) et Franco Colapinto (17) complètent le podium.

Le rapport souligne enfin une évolution majeure : les pilotes sont désormais de véritables plateformes médiatiques.

"Ils rivalisent désormais avec les équipes comme supports de communication et permettent d’ouvrir des catégories que les écuries ne peuvent pas atteindre seules, confirmant leur rôle central dans l’écosystème économique moderne de la Formule 1."