Norris sait que la F1 ’est un business’ et pense que cela limite le pouvoir des pilotes

Alors que Lewis Hamilton insiste pour que les pilotes aient enfin leur mot à dire sur les décisions de la F1 et de la FIA, Lando Norris pense qu’il faudra les intégrer de manière progressive aux discussions, tout en se rappelant que la Formule 1 est un business qui n’est pas toujours aligné avec le ressenti des sportifs.

Le nouveau règlement technique a déplu à une large partie des fans, tout en attirant de vives critiques de la part des pilotes. Bien que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, ait récemment affirmé qu’un dépassement "reste un dépassement", de nombreux fans et pilotes ne sont pas convaincus par l’argument selon lequel la quantité prime sur la qualité.

Cela a montré le décalage qui peut se créer entre les autorités et les acteurs principaux que sont les pilotes, et le pensionnaire de McLaren F1 est conscient qu’il ne faut pas tenir compte que de l’avis des pilotes.

"À cause de la vision d’ensemble, parce qu’il y a des constructeurs, des partenaires et des équipes, et que c’est un business, alors certaines choses ne sont pas si simples. Nous devons simplement donner notre avis, honnêtement" a déclaré Norris.

"Nous voulons que les fans passent un bon moment, nous voulons nous-mêmes prendre du plaisir. Nous voulons aussi que la F1 soit ce que nous avons toujours connu en grandissant, de la course pure et dure, ce que nous n’avons pas eu jusqu’à présent."

"Avoir de belles courses ne signifie pas nécessairement avoir quelqu’un avec une batterie à 100 % face à quelqu’un à 0 %. Ce n’est pas ainsi que la vraie course devrait se faire."

"Elle devrait se faire en permettant aux voitures de se suivre de plus près grâce à moins de poids, de meilleurs pneus, une plus grande résistance aux problèmes de sillage et de températures, et non en implémentant des batteries et des ailerons qui font tout ce que nous voyons actuellement."

Les difficultés à trouver des compromis efficaces viennent notamment de l’aspect commercial de la Formule 1, et Norris pense qu’un compromis peut fonctionner : "Cela peut simplement être fait d’une manière légèrement différente, et c’est ce que nous, les pilotes, souhaitons tous pour l’avenir."

"Mais à cause du business en jeu, certaines choses ne sont pas si simples. J’espère qu’au cours des cinq prochaines années environ, les choses reviendront un peu plus à la normale, et je pense que nous pourrons créer des courses encore meilleures."

L’année prochaine, l’équilibre entre la puissance thermique et le déploiement électrique passera à environ 60/40, mais il s’agit là aussi d’un compromis. À plus long terme, le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a annoncé le retour au V8, même si cela ressemblait à une tentative de diversion pour calmer le public.

"Ce que nous voulons en tant que pilotes est aussi ce qui sera le mieux pour les fans. C’est un business au bout du compte, donc il faut équilibrer le côté commercial, où nous n’avons évidemment pas beaucoup de poids" poursuit Norris

"Mais nous progressons avec la FIA. Je pense qu’ils ont fait du bon travail en essayant d’améliorer les choses. Les changements plus structurels, ceux que nous voulons davantage pour l’avenir, sont ceux sur lesquels je souhaite que nous prenions plus de temps."