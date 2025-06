Cowell : Gagner en F1, c’est ’gravir l’Everest chaque année’

Andy Cowell a quitté la direction du département moteur de Mercedes pour devenir directeur d’Aston Martin F1, mais au moment de faire un premier bilan de ce nouveau poste, il explique que le fond de son métier n’a pas changé.

"La plus grande partie du travail est la même que celle que je faisais auparavant. Il s’agissait de savoir comment diriger une société d’ingénierie. Il s’agit d’un groupe de personnes qui créent une machine extraordinaire. Avant, il s’agissait d’une unité de puissance et maintenant, c’est la voiture de course" a déclaré Cowell à Crash.net.

"Cet aspect est donc le même, car il s’agit de mathématiques, de physique et d’un peu de chimie. Vous avez des théories, vous faites des expériences pour voir si la théorie est fondée, et cela nécessite le mariage entre une ingénierie précise et des opérations rapides et de haute qualité."

"Cet aspect est donc exactement le même, et je pense que ce sont ces moteurs qui nous feront avancer. Je pense que ce qui est différent, ce sont les entretiens et le temps passé à raconter l’histoire de ce que nous faisons."

"L’histoire est à peu près la même, mais avec ce travail, il est nécessaire de la raconter. Je suppose que la relation avec Fernando et Lance [Stroll] est la même, mais pour eux, c’est une exigence très claire. Il s’agit de les tenir informés de ce que nous faisons."

L’objectif pour Aston Martin est d’aller chercher le succès, mais aussi de se battre pour le titre mondial de manière durable. L’ingénieur détaille la manière avec laquelle il veut parvenir à cela.

"Je pense qu’il s’agit de trouver une organisation efficace, des méthodes d’ingénierie et de faire en sorte que nous puissions développer des innovations rapidement, 365 jours par an, sans gaspiller notre énergie et en faisant fonctionner la machine à merveille. Il faut encourager les idées et les amener sur le circuit."

"Toutes les équipes qui réussissent ont trouvé un moyen d’y parvenir, mais le défi est souvent de s’y tenir. Certaines personnes ne veulent gravir l’Everest qu’une seule fois. Pour gagner plusieurs championnats, il faut créer l’environnement, l’atmosphère et l’enthousiasme nécessaires à l’ascension de l’Everest chaque année."

La première chose qui a été faite dans le team est de ne pas avoir d’interdépendance et de toujours être en mesure de travailler à l’usine, quelles que soient les forces disponibles : "Oui, absolument. L’équipe a de grandes forces."

"Elle a trouvé un mode de fonctionnement dans lequel aucun département ne dépend d’un individu, tout fonctionne simplement. Ainsi, si une équipe participe à un week-end de course, le développement se poursuit."

Comme chez Mercedes, Cowell refuse de voir l’échec comme une fatalité, et il se montre positif face aux difficultés : "Je pense que si l’on innove réellement et que l’on tente des choses novatrices dans l’usine, le taux de réussite de classe mondiale est de 20 %. Quatre fois sur cinq, vous n’obtiendrez donc pas de réponse positive."

"Mais il s’agit de s’assurer que ces quatre fois sur cinq, vous en tirez des leçons, de sorte que chaque conclusion apporte un enseignement positif et encourage les gens à tenter leur chance, à être ambitieux, à franchir les obstacles et à réaliser leur rêve initial."

Il explique qu’il s’agit d’insuffler une nouvelle vision dans le team : "Je pense qu’il s’agit simplement de dire ’c’est la mission et c’est là où nous voulons arriver’ et d’encourager chaque département à avoir cet objectif."

"Ne pensez pas à l’étape 1 puis à l’étape 2, passons directement à l’étape 2. Chaque fois que vous entendez la phrase ’c’est assez bien’, c’est comme si vous étiez sûr de vous. L’ambition de la perfection, mais le fait de comprendre qu’il s’agit d’une aspiration plutôt que d’un objectif à atteindre - c’est ce qu’il faut encourager dans toute l’entreprise."

"Luke [Skipper, directeur de la communication d’Aston Martin] m’envoie un mail après chaque course pour me dire ce que je peux améliorer du point de vue de la communication. Il s’agit de tout ce que nous faisons, comment pouvons-nous nous améliorer ?"

La manière de voir les choses est similaire à Mercedes, où il voulait déjà faire toujours mieux, mais les objectifs sont différents : "L’équipe Mercedes avait le point de vue ’le meilleur ou rien’ et j’aime cela. Je n’aime pas du tout venir à une course et finir sur le podium."

"Ici, j’apprécie bien plus si nous pouvons le faire. Cependant, comme le disait Niki Lauda, il faut se réjouir un moment, puis se remettre au travail et régler tous les problèmes que l’on a. C’est ce genre d’obsession qui est à l’origine du succès de l’équipe. C’est ce genre d’obsession, d’effort incessant pour s’améliorer."

Cowell salue le travail accompli par Lawrence Stroll en tant que PDG et propriétaire d’Aston Martin, et la dynamique qu’il a créé : "Je pense que Lawrence a une vision extraordinaire et nous essayons tous de la mettre en œuvre."

"Nous chercherons continuellement des domaines où chaque département, chaque partie de la voiture peut s’améliorer et nous essaierons d’apporter ces améliorations plus rapidement que nos adversaires. Si vous vous développez plus rapidement que votre adversaire, vous le rattraperez."

"Si vous le faites suffisamment longtemps, vous les dépasserez et quand vous arrivez devant, vous travaillez encore plus dur. Et c’est vraiment plus difficile quand on arrive en tête, parce qu’on est vraiment un pionnier dans tous les domaines."

"Mais je pense que tout le monde est prêt et que tout le monde a l’enthousiasme nécessaire pour le faire. Nous ne savons pas si nous y parviendrons, ni quand nous y parviendrons, car nous ne savons pas ce que font nos adversaires. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur notre tâche."