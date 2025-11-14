La commission F1 va aborder la question de McLaren sur les moteurs

Le débat lancé par Andrea Stella à la fin du week-end de Grand Prix du Brésil va être soulevé lors de la prochaine Commission F1. Le directeur de McLaren s’était questionné sur le plafond budgétaire et l’exemption des changements de pièces moteur en cas de changement fait pour la performance et non par nécessité de fiabilité.

Les équipes bénéficient d’exemptions sous la forme d’une allocation de budget pour la fiabilité, qui permet de ne pas compter des changements de pièces dans le plafond budgétaire pour la fiabilité.

Mais pour Stella, la question est de savoir comment identifier la différence entre confort et fiabilité pour un changement, alors que Red Bull a assuré profiter d’une "opportunité" pour changer ce moteur alors que Verstappen était qualifié loin sur la grille, laissant sous-entendre qu’il n’y avait aucun risque de casse sur le moteur initialement installé.

"Pour être honnête, ce genre de changements au niveau du groupe motopropulseur remet en question la réglementation" a expliqué Stella. "Je serais curieux de savoir si le coût de ce moteur est désormais pris en compte dans le plafond des coûts ou non."

"Si le moteur a été changé pour des raisons de performance, il devrait être pris en compte dans le plafond des coûts. Nous verrons donc si c’est le cas, même si je ne pourrai pas le vérifier, car tout cela se passe du côté de Red Bull. Mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous ne le ferions pas, car cela finirait par être pris en compte dans le plafond des coûts."

La position de Stella, qui a fait part de ses préoccupations en public, n’est pas faite pour semer le trouble chez Red Bull. Au contraire, la recherche par McLaren d’une réponse sur les conséquences des changements de moteur intervient alors que l’écurie est confrontée à un débat interne sur la nécessité éventuelle de remplacer ceux de ses pilotes.

Lando Norris et Oscar Piastri ont utilisé le nombre maximum de composants gratuits dans leur pool pour les éléments principaux : le moteur V6, le MGU-H, le turbocompresseur, le MGU-K, l’électronique de contrôle et la batterie.

Et si McLaren espère pouvoir terminer la saison avec son allocation actuelle, cela ne peut être garanti alors qu’il reste encore trois épreuves à disputer. Un changement forcé devra être effectué si un problème survient, mais McLaren veut une vision claire des options stratégiques disponibles pour apporter des changements en termes de performances.

Une telle décision pourrait être envisagée si l’un de ses pilotes réalise une mauvaise qualification et se retrouve en mauvaise position sur la grille de départ, de sorte que l’impact d’un changement de moteur ne serait pas trop important.

Il ressort clairement des propos tenus par Stella au Brésil que McLaren ne souhaite pas apporter de modification dans le cadre du plafond budgétaire, car les dépenses supplémentaires pourraient faire dépasser les limites de dépenses fixées pour cette saison.

Bien que le coût précis d’un moteur ne soit pas connu, le règlement de la F1 pour 2026 donne un aperçu des chiffres dont il est question. Dans le cadre de la révision de la réglementation financière relative aux moteurs, les règles de l’année prochaine prévoient une allocation de fiabilité pour les différents composants.

Au total, il y aura près de 1,8 million de dollars alloué aux changements de pièces moteur pour la fiabilité qui seront exclus du plafond budgétaire. Du point de vue de McLaren, les considérations relatives au moteur sont plus complexes que celles de Red Bull, car l’écurie doit tenir compte de ses deux pilotes dans toutes ses décisions.

Le fait de fournir à l’un de ses pilotes un nouveau moteur pour améliorer ses performances pourrait avoir un impact sur la lutte pour le titre, même en tenant compte d’une éventuelle pénalité de recul sur la grille de départ.

Verstappen a prouvé en terminant troisième au Brésil, que même après une mauvaise position sur la grille de départ ou un départ depuis la voie des stands, il est toujours possible de remonter et compenser cette pénalité.

Ainsi, toute décision prise par McLaren de changer de moteur pour améliorer les performances devrait très certainement s’appliquer aux deux voitures. Si un tel double changement devait être effectué, le coût total de la manœuvre serait colossal, et l’équipe doit savoir si cela compterait dans son budget ou non.