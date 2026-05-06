Hill pense que Verstappen ’ne peut pas se plaindre’ du pilotage agressif des autres

Damon Hill a accusé Max Verstappen d’hypocrisie après que le pilote Red Bull s’est plaint de la défense agressive d’Alex Albon à Miami. Après un arrêt consécutif à une erreur en début de course, il a repris la piste en 16e position et a entamé une remontée rapide, jusqu’à ce qu’il se retrouve derrière le pilote Williams F1.

Ce dernier a décidé de défendre fortement sa place, quitte à ne pas laisser de place, ce que Verstappen n’a pas apprécié. Néanmoins, Albon était toujours devant quand il a fait sa manœuvre, et Hill rappelle que celui qui s’en est plaint n’avait pas grand chose à dire.

"Eh bien, en l’entendant se plaindre qu’Alex Albon récupère sa place et le serre..." s’est lancé l’ancien pilote, "je dois dire que Max ne peut pas vraiment se plaindre que d’autres lui fassent ce genre de choses. Il le fait lui-même assez souvent à tout le monde."

Hill marque un point, Verstappen ayant notamment serré Carlos Sainz dans sa première remontée, et ayant tassé Lewis Hamilton la veille lors du Sprint, même si cela n’a pas choqué le champion du monde 1996.

"On peut dire que c’était une bonne tentative de dépassement de la part de Max. Je veux dire, il a réussi à se faufiler à l’intérieur, et c’était presque comme si tous les autres allaient trop lentement."

"Ils s’agglutinaient un peu et c’était comme si Lewis avait en quelque sorte levé le pied. Max a simplement sauté sur l’occasion. Et, comme à son habitude, dans son style inimitable, il freine très tard et utilise toute la largeur de la piste."

L’ancien pilote de F1 Martin Brundle a fait l’éloge de Verstappen pour sa remontée après son tête-à-queue lors du premier tour du Grand Prix de Miami. Face à une erreur rare de la part de Verstappen, le Britannique insiste sur le fait qu’il a simplement été trop enthousiaste sur l’accélérateur.

"Sur une piste parfaitement sèche, la Ferrari de Charles Leclerc, partie en flèche depuis la troisième place sur la grille, s’est retrouvée côte à côte avec Max Verstappen à la sortie du virage 1, même si le poleman Antonelli avait pris un départ correct cette fois-ci" a expliqué Brundle.

"Serré au point de corde du virage 2 par Leclerc, Verstappen a été trop impatient sur l’accélérateur et a fait un tête-à-queue, une erreur inhabituelle de sa part pour laquelle il s’est empressé de s’excuser auprès de l’équipe à la radio."

Bien reconnaît néanmoins que la remise en action du Néerlandais après son tête-à-queue avait été particulièrement réussie et impressionnante : "Avant cela, nous avons vu une partie de son génie dans la manière de se rétablir."

"Devant tout le peloton, à l’exception de Leclerc, il a habilement utilisé l’accélérateur, les freins et le volant pour exécuter un 360 degrés complet, se retrouvant parfaitement orienté dans le sens de la piste et conservant tant bien que mal une certaine vitesse."

"Je ne peux pas vous dire à quel point c’est difficile dans ces F1 imposantes, pleines de carburant, en plein cœur de la bataille. Cela a considérablement réduit les risques de collision et lui a permis de conserver la neuvième place à la fin du tour."