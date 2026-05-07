Villeneuve va courir en Porsche Supercup en marge de la F1

Jacques Villeneuve fera son retour à la compétition en participant cette année à la Porsche Supercup. Le Canadien n’a plus piloté en compétition depuis son apparition dans le Championnat du Monde d’Endurance en 2023.

Le Canadien de 55 ans a couru dans de nombreuses catégories au fil de sa carrière, remportant notamment le titre CART et les 500 miles d’Indianapolis en 1995 avant d’aller chercher le titre en F1, puis de découvrir la NASCAR et le WEC plus tard, mais il s’agira ici de ses débuts en Porsche Supercup.

La voiture de Villeneuve arborera le design que l’on retrouve sur le côté de son casque, avec les bandes multicolores et le célèbre ’V’. Même si le championnat l’annonce comme invité, il disputera les huit courses de la saison européenne, qui se déroulent en marge des Grands Prix de Formule 1.

Le championnat de Porsche est spectaculaire, et il est diffusé en direct sur F1 TV en fin de matinée les dimanches de course, généralement entre la F2 et la Formule 1, avant le clou du spectacle qu’est la course F1.

"Son pedigree ne fait aucun doute, et nous sommes certains qu’il assurera le spectacle en piste ! Bienvenue, Jacques !" a écrit la Porsche Supercup dans le post annonçant son arrivée sur les réseaux sociaux.