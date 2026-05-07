Williams F1 a ’enfin la voiture’ qu’elle aurait dû avoir en début d’année

Carlos Sainz estime que Williams F1 a peut-être tourné une page au sujet de ses performances après avoir placé ses deux monoplaces dans les points lors du Grand Prix de Formule 1 de Miami, et alors que des évolutions étaient arrivées sur la monoplace.

Ces améliorations ont eu un impact significatif, permettant à l’Espagnol et à son coéquipier, Alex Albon, de terminer dans les points ce dimanche et de signer le meilleur résultat de l’équipe en ce début d’année.

"Nous avons enfin installé l’évolution qui était censée arriver lors de la première course" a confié Sainz aux médias. "À cause de tous les retards du début de saison, nous avons enfin mis sur piste la voiture telle qu’elle aurait dû être configurée pour le premier Grand Prix."

Fort de ces progrès, Sainz a souligné les prochaines étapes pour Williams lors des courses à venir, avec un objectif clair en tête et une vision claire de la situation du team dans la hiérarchie.

"Maintenant que c’est sur la voiture, elle performe au moins au niveau des écuries du milieu de tableau. Nous savons qu’il nous reste encore beaucoup de poids à perdre sur la monoplace et, quand on y regarde de plus près, c’est positif."

"Clairement, ce week-end, je pense que nous étions environ la sixième force du plateau, mais Alpine reste à 20 secondes devant nous ici. Cela aurait été 25 ou 30 secondes sans la voiture de sécurité."

"Il y a donc encore un certain écart avec Alpine, et par rapport aux leaders, je ne peux même pas vous dire. Nous devons rester concentrés, faire de cela notre nouvelle base de référence et commencer à progresser."

Le directeur de la GPDA, l’association des pilotes de Grand Prix, a également prévenu que l’amélioration perçue de la qualité des courses à Miami tenait plus au circuit qu’aux ajustements du règlement.

"C’est grâce au circuit, pas aux changements de réglementation. C’est un bon tracé pour courir ainsi. Il y a eu des dépassements, je pense que la course a été amusante, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, tant en qualifications qu’en course."

Malgré tout, il a salué la réactivité des instances dirigeantes pour essayer de corriger la situation : "Je suis heureux de l’approche proactive de la FIA et de la FOM, qui nous écoutent et continuent de chercher des améliorations."