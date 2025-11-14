Bearman voit en Verstappen ’la référence’ à battre après leur duel en piste

Oliver Bearman revient sur sa meilleure performance en F1 et ce qu’il retient de son combat avec Max Verstappen. Et il ne cache plus l’étalon qu’il s’est fixé en Formule 1 : battre le le quadruple champion du monde.

Le jeune pilote Haas F1, auteur d’une brillante quatrième place au Grand Prix de Mexico, égalant le meilleur résultat de l’histoire de l’écurie, estime désormais avoir passé un cap psychologique après avoir tenu tête au quadruple champion du monde. Au Brésil, le Britannique avec de nouveaux gros points pour la 4e fois consécutive et de nouvelles batailles avec quelques gros bras du plateau en course.

L’un des moments forts de sa course à Mexico fut son dépassement sur Verstappen dans le virage 6, alors que le Néerlandais était occupé à batailler avec Lewis Hamilton dans les premiers tours. Un instant rare, presque irréel, pour un pilote encore débutant et au volant d’une monoplace de milieu de grille.

"J’espère que non, que ça ne restera pas rare, parce qu’il reste trois courses, donc ce n’est pas fini. Mais non, c’était vraiment très cool," glisse Bearman lorsqu’on lui demande si ce duel restera l’image marquante de sa saison rookie.

Le Britannique ne tarit pas d’éloges sur Verstappen : "Bien sûr, tout le monde sait que – du moins selon moi – Max est le pilote le plus talentueux. Pour moi, cette bataille a validé que Max est la référence : lorsque je serai dans une top voiture et que Max sera aussi dans une top voiture, c’est lui, c’est le gars, c’est le plus rapide, le meilleur à battre."

"C’est celui que j’admire en termes de référence, de ce que je dois faire en F1 si je veux un jour gagner un championnat. Alors pouvoir rouler côte à côte avec quelqu’un comme lui, c’est vraiment très cool."

"Bien sûr, c’était dans des circonstances très spécifiques, ce n’est pas normal de vivre ça pour lui, mais c’est agréable quand même. C’est une bonne sensation."

Même si Verstappen a repris l’avantage en fin de course pour aller chercher la troisième place, Bearman ressort grandi de ce face-à-face. D’autant qu’il a également résisté à la pression d’un George Russell collé à ses échappements pendant de longs relais… sans jamais céder.

"Oui, c’est une bonne sensation pour moi," explique-t-il lorsqu’on l’interroge sur la confiance que lui apporte ce duel avec Verstappen, mais aussi sa capacité à tenir Russell et évoluer dans le sillage de Piastri.

"En tant que pilote, bien sûr, je ne suis pas dans la même voiture qu’eux. Mais dans cette situation, j’ai pu me battre contre eux. C’est une bonne sensation en tant que pilote, et ça valide peut-être la confiance que j’ai en moi."

Le Britannique garde néanmoins les pieds sur terre.

"Je suis aussi conscient que ce n’est pas chaque week-end. Ce n’est pas parce qu’on finit quatrième au Mexique ou sixième au Brésil que je m’attends à me battre avec ces gars-là tous les week-ends."

"C’était bien sûr des positions favorables, mais j’ai aussi gardé mon sang-froid en me battant contre ces pilotes."