Mekies a perçu ’l’ampleur des progrès’ de Red Bull à Miami

La course de Miami a été difficile pour Red Bull, avec le tête-à-queue de Max Verstappen et l’accident d’Isack Hadjar, le tout dans les six premiers tours. Mais il y avait tout de même des points positifs à retenir, notamment à quel point l’équipe semble avoir rattrapé son retard sur la tête de la course pendant la pause.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, a décrit ces évolutions comme un progrès évident, rappelant à quel point Red Bull était en retard sur la concurrence à Suzuka, alors qu’elle était au contact du groupe de tête en Floride.

"Nous avons quitté le Japon à 1,2 seconde de la pole" a déclaré Mekies. "En Chine, à 1 seconde de la pole. La concurrence n’allait pas nous attendre avec ses propres évolutions. Tout le monde a donc fait évoluer sa monoplace, mais nous savions pertinemment qu’en plus de la course au développement, nous devions résoudre certains de nos problèmes."

"Nous savions qu’il y avait du temps à gagner, donc nous voir ce week-end nous qualifier à six dixièmes de la pole vendredi et à moins de deux dixièmes samedi est une indication majeure de l’ampleur des progrès réalisés. Quel est le chiffre exact ? Nous ne le savons pas, mais par rapport à notre position initiale, c’est bien meilleur que tout ce que nous avons pu montrer cette année."

"Il faudra probablement quelques heures aux gars pour extraire le véritable rythme de course, étant donné que nous étions très décalés avec la stratégie de Max. Mais je pense que dans l’ensemble, avec du recul, le rythme de course était à nouveau solide, confirmant les bons signes montrés en qualifications."

"Pas assez solide pour être premier ou deuxième, mais peut-être suffisant pour envisager la lutte entre la troisième et la cinquième. Encore une fois, ce sont des choses que nous n’avions pas montrées jusqu’ici cette saison, et tout le mérite en revient à l’équipe de Milton Keynes pour cette étape importante franchie. »

"Ne vous méprenez pas, nous n’avons pas encore résolu tout ce que nous voulions. Si l’on ne regarde que nous, il y a encore plus à extraire de notre package, et nous sommes conscients que la course au développement va se poursuivre et que la concurrence apportera de nouvelles pièces dès la prochaine course."