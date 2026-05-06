McLaren F1 a ressenti ’une grande satisfaction’ face à ses progrès ’incroyables’

McLaren F1 a gagné le Sprint du Grand Prix de Miami, avant de jouer la victoire le lendemain. De quoi satisfaire toute l’équipe, comme l’a rapporté Andrea Stella, le directeur de la structure, qui salue les progrès effectués.

Après un début de saison marqué par des grandes difficultés sur le plan de la fiabilité et des lacunes en performance, ces résultats marquent un tournant bienvenu pour un team qui aura encore des évolutions lors de la prochaine course, après en avoir apporté en Floride.

"Ce fut un week-end très positif pour toute l’équipe. Bien sûr, on aspire toujours à transformer le fait d’être leader en course à un moment en victoire, mais nous sommes ravis de ce double podium. C’est un excellent résultat qui nous encourage et nous apporte une grande satisfaction" a déclaré Stella.

"Comme je l’ai dit après la course, il ne faut pas oublier d’où nous sommes partis cette saison, un week-end avec une pole position en qualifications sprint, un doublé en course sprint et un double podium en course, après avoir lutté pour la victoire jusqu’aux derniers tours, témoigne des progrès incroyables que nous réalisons ensemble. Ce résultat ne freine pas notre dynamique positive. Au contraire, il la renforce !"

"Nos évolutions ont fonctionné exactement comme prévu, et je tiens à remercier chacun des membres de McLaren pour leur talent et leur travail acharné qui ont rendu cette avancée possible. Nous savons que Mercedes conserve un léger avantage, de quelques dixièmes, et nous devons absolument réaliser une performance parfaite pour être en mesure de les battre à ce stade."

L’Italien pense qu’il y avait mieux à faire sur le plan opérationnel : "Nous avons perdu un peu de notre perfection en termes d’exécution lors de la course, ce que nous analyserons et améliorerons à Woking avant notre prochaine course au Canada."

"La bataille pour le développement sera cruciale cette saison, avec quatre équipes en mesure de se battre pour la pole position et la victoire. Notre programme de développement est riche en projets, avec des pièces prévues au Canada et d’autres à Monaco et en Espagne. Nous sommes dans la course et nous pensons que cela promet un championnat passionnant pour les fans et la Formule 1."