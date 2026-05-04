Norris frustré par la stratégie : je n’aurais jamais dû me retrouver 2e

Lando Norris a eu des mots forts, après le Grand Prix à Miami, à la radio : le pilote McLaren F1, 2e de l’épreuve, a estimé qu’il aurait simplement dû remporter la course. Sous-entendu : les erreurs de son équipe lui ont coûté les 25 points du jour.

Difficile de lui donner tort : puisque le champion en titre avait clairement un gros rythme ce dimanche. Mais surtout, il a perdu la tête de course à cause de la stratégie (l’undercut d’Antonelli) et d’un arrêt aux stands un poil trop long de McLaren F1 (2,8 secondes contre 2,2 secondes pour Antonelli, ce qui a rendu possible le dépassement).

Pour autant avec le recul, Lando Norris tenait un discours moins négatif : après tout, les évolutions ont permis à la McLaren F1 de gagner le sprint et de presque gagner le Grand Prix…

« Je peux voir les choses des deux côtés, j’imagine. Je suis simplement très heureux de la situation dans laquelle nous nous trouvons, à savoir que nous nous battons pour des victoires ou pour la victoire, une pole, la victoire en Sprint. »

« Vu sous cet angle, l’épreuve a été très solide » continuait Lando Norris.

« J’ai le sentiment d’avoir fait du très bon travail tout au long du Grand Prix également, il y a donc beaucoup de points positifs. Et comme cela vient d’être dit, nous avons énormément progressé. Le simple fait de se battre pour une victoire est génial, surtout quand on regarde notre rythme lors des courses précédentes. Même si nous nous battions pour des podiums et des victoires, tout comme Oscar, le rythme et la vitesse n’étaient vraiment pas au rendez-vous. »

« C’est donc fantastique de voir que nous avons franchi un tel cap lors de ce Grand Prix et je suis très fier de l’équipe. Tout le travail fourni a payé immédiatement. Mais il faut toujours analyser la situation et se demander si l’on a tout maximisé. Et je n’en suis pas certain. »

Venons-en donc aux regrets de Lando Norris. Comment la McLaren F1 aurait-elle pu résister à la Mercedes d’Andrea Kimi Antonelli ? Un arrêt aux stands plus rapide aurait-il pu vraiment suffire à tenir l’Italien derrière jusqu’au bout ?

« J’ai l’impression que nous aurions pu mieux nous battre, en évitant tout simplement de le laisser réussir son undercut. Je sais qu’il m’a dépassé en piste parce qu’il avait des pneus plus chauds à la sortie du virage 2, mais nous n’aurions jamais dû nous retrouver dans cette situation en premier lieu. »

« Je ne dis pas que nous aurions gagné la course car Kimi a été excellent et son rythme était très solide, particulièrement en fin de relais où il était incroyablement rapide. Il m’aurait peut-être quand même dépassé plus tard dans le deuxième relais si nous étions rentrés aux stands plus tôt, mais au moins nous nous serions donné une chance de nous battre, ce que nous n’avons pas fait. J’en suis donc un peu déçu. »

Antonelli restait donc le pilote le plus rapide en rythme de course selon Norris ?

« Oui, je le crois. Il s’agit de faibles marges, mais son rythme en fin de relais avec les pneus mediums était bien meilleur que le mien, et leur niveau de performance à la fin du premier relais était impressionnant. Nous avons tous les deux attaqué à fond à chaque relais, mais il parvenait toujours à rester un peu plus près de moi lorsqu’il me suivait, alors que je n’arrivais jamais vraiment à me rapprocher autant quand j’étais derrière lui. »

Où pèche encore la McLaren F1 par rapport à sa rivale argentée ?

« L’un des éléments qui a rendu les choses un peu difficiles réside dans nos forces et nos faiblesses respectives. Nous manquons de performance dans les portions à moyenne vitesse, comme les virages 4, 5 et 6, qui mènent à la plus longue ligne droite et où l’on peut forcer un adversaire à se défendre pour créer une opportunité. Et comme nous sommes trop peu rapides dans les virages à haute vitesse, il était très compliqué de lancer une attaque ou de le pousser à la faute pour nous donner une meilleure chance. Il nous manque encore un petit quelque chose, peut-être juste un dixième, et un dixième ce n’est pas énorme, mais ça compte beaucoup lors d’une épreuve comme celle-ci. Il va falloir continuer à travailler dur pour décrocher des victoires. »

Vers la fin de la course, l’ingénieur de course Will Joseph à la radio a signalé à son pilote un éventuel problème avec l’aileron arrière. Ce qui aurait pu coûter la victoire à Lando Norris ?

« Je l’ignore. Il faut que je vérifie ce qu’ils ont dit. Ils m’ont juste indiqué qu’il y avait des problèmes et que je devais ralentir un peu. Mais j’ai lutté avec l’arrière de la voiture tout au long de la course, donc je ne sais pas de quelle pièce il s’agit. La situation a commencé à se dégrader légèrement. Je n’en suis pas certain. Je dois aller poser la question à l’équipe. »

McLaren F1 attend de nouvelles évolutions au Canada

À Miami, McLaren F1 apportait donc de grosses évolutions, et elles ont fonctionné peut-être au-delà de toute espérance. Or l’équipe orange pourra de nouveau compter sur des évolutions, dans trois semaines au Canada. Lando Norris a-t-il donc bon espoir de voir, comme en 2024 par exemple, son équipe devenir la meilleure grâce à la course au développement ? Est-il confiant ?

« Certainement. Il serait absurde de ne pas être confiant pour l’avenir après avoir autant progressé lors de ce Grand Prix. Nous savons également que c’est un tracé qui nous convient. J’ai tendance à toujours voir le verre à moitié vide, mais c’est un circuit qui nous est favorable et qui n’a pas toujours très bien réussi à Mercedes par le passé. Pourtant, ils étaient très rapides, et nous allons maintenant nous rendre sur un tracé où Mercedes a probablement été la meilleure équipe de ces cinq ou six dernières années. Il faut donc attendre de voir. »

« Je sais que nous apportons des nouveautés, mais en Formule 1, il est trop facile de juger les choses sur une seule course. Il faut évaluer la situation sur plusieurs courses et différents types de tracés : circuits en ville, pistes chaudes, pistes froides, tracés sinueux et lents, ou au contraire très rapides. Il est donc inutile de s’emballer. Nous avons connu une excellente épreuve, je suis très fier de l’équipe, mais je veux aussi m’assurer qu’ils continuent à attaquer et à essayer d’améliorer les choses, car nous en avons encore besoin. »