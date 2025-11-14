C’est l’histoire d’Audi qui rend son projet en F1 ’passionnant’

Avec un contexte industriel compliqué, marqué par le scandale du Dieselgate pour le groupe Volkswagen, Audi a mis un terme à toutes ses activités en sport automobile pour se concentrer uniquement sur son projet en F1, qui sera officiellement sur la grille à partir de l’année prochaine, avec un tout nouveau moteur et une nouvelle identité.

Mais malgré l’arrêt du programme en endurance lors de la décennie précédente, malgré le retrait au Dakar et à la suppression des programmes officiels en GT ou Supertourisme, la firme aux anneaux veut rappeler à quel point elle a marqué l’histoire du sport auto.

Pour la présentation de son projet mercredi soir, où l’on a pu découvrir le concept de livrée et de monoplace pour 2026, c’est dans l’Audi Brand Experience Center que la marque a voulu rappeler son histoire, en amenant plusieurs anciens modèles de différentes catégories.

La monoplace Auto Union Type C était visible, avant que des Audi Quattro de rallye répondant au célèbre règlement du Groupe B ne déposent le duo composé de Nico Hülkenberg et de Gabriel Bortoleto. Le PDG Gernot Döllner, le directeur du projet Mattia Binotto et le team principal Jonathan Wheatley sont aussi arrivés dans des voitures de la marque.

D’anciennes gloires ayant roulé pour Audi au Mans, en IMSA et en rallye étaient présents, à l’instar de Michèle Mouton, Hans-Joachim Stuck, Allan McNish ou encore le recordman de victoires au Mans, Tom Kristensen, qui a remporté sept de ses neuf victoires dans la Sarthe sous les couleurs du constructeur.

Ayant gagné en rallye mondial, au Mans, au Dakar ou encore en supertourisme, Audi a donc fait étalage de son histoire pour un rappel important, et le team principal d’Audi F1 confirme que l’histoire de la marque est au centre du projet.

"Je suis un passionné d’automobile" déclare Wheatley, qui travaillait pour Red Bull auparavant. "Lorsque l’on m’a proposé de rejoindre le projet Audi Formula 1, je ne sais pas, quelque chose en moi m’a poussé à accepter. Je n’avais pas l’impression de quitter quelque chose pour venir ici."

"J’ai passé des années à regarder ces voitures. Vous parlez des Quattro dans la forêt avec des flammes qui sortent de l’échappement, et si vous voulez que quelqu’un s’enthousiasme pour quelque chose quand il est enfant, c’est ça."

"La technologie qu’Audi a utilisée pour réussir dans le sport automobile est extraordinaire. Et l’engagement est un autre élément qui rend le projet passionnant. Qu’allons-nous faire différemment ? Qu’allons-nous faire d’unique ? Comment allons-nous atteindre nos objectifs en suivant notre propre voie ?"

"J’ai vraiment hâte de commencer cette aventure, je suis très enthousiaste. J’ai l’impression que ça se concrétise enfin. Ça a pris du temps, mais nous allons bientôt devenir l’équipe Audi F1."

Le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a reconnu que le défi est colossal pour le constructeur, et il explique pourquoi la marque se fixe un objectif de titre mondial en 2030 : "Nous sommes peut-être l’équipe la moins bien orientée dans notre domaine, car ce projet comporte énormément de nouveautés."

"Une nouvelle équipe et une équipe en phase de montée en puissance. L’année prochaine sera donc particulièrement difficile. Mais comme nous l’avons dit, nous avons un plan à long terme. Notre tâche consistera à apprendre rapidement, à nous adapter et à voir comment les choses évoluent."

"Nous avons effectué quelques analyses comparatives. Nous avions déjà une certaine expérience acquise dans d’autres catégories. Nous avons constaté qu’une période de quatre ans était assez ambitieuse, mais réaliste. C’est de là que vient cette idée."

"Nous avons un modèle en trois phases. Nous commençons en tant que challengers, puis nous voulons devenir des concurrents, et enfin, dans la troisième phase à partir de 2030, nous courrons pour la victoire."