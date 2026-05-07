McLaren contredit Hamilton : des gains attendus, pas exceptionnels sur la MCL40

Andrea Stella a tenu à tempérer les propos de Lewis Hamilton concernant l’efficacité des évolutions apportées par McLaren à Miami, assurant que les gains observés étaient parfaitement conformes aux attentes de l’équipe.

"J’ai entendu dire que McLaren avait apporté une amélioration qui valait bien plus que prévu. Ce n’est pas l’impression que nous avons eue des nôtres," avait noté le pilote Ferrari à l’issue de la course.

Alors que le septuple champion du monde estimait que les évolutions de l’écurie de Woking avaient dépassé les prévisions, le directeur de McLaren a réfuté cette analyse.

"Il suggérait que nous avions obtenu plus que prévu," a-t-il réagi. "J’aimerais dire oui, mais la réponse est non."

"Ce que nous mesurons dans les données est globalement cohérent avec ce que nous attendions de nos outils de développement. Je dirais donc que nous sommes en ligne avec nos attentes."

Profitant de la pause printanière non prévue, Ferrari s’était présentée sur le tracé de Miami avec pas moins de 11 nouvelles pièces pour sa SF-26, tandis que McLaren, à égalité avec Red Bull, en avait introduit sept. La majorité des évolutions de l’équipe championne du monde en titre reposait sur un nouveau plancher entièrement revu, censé apporter "un gain d’appui aérodynamique et d’efficacité dans toutes les conditions".

Pour exploiter au mieux ce plancher, McLaren a également modifié les coins avant et arrière, les entrées des pontons ainsi que le capot moteur, l’ensemble visant à optimiser les flux d’air. Une nouvelle aile arrière a aussi été introduite, intégrant "de nouveaux éléments ainsi qu’une géométrie d’endplate revue, permettant un gain global en appui et en efficacité aérodynamique".

En piste, les résultats ont été probants : McLaren a signé le doublé lors du Sprint du samedi, avant de confirmer en course avec les deuxième et troisième places de Lando Norris et Oscar Piastri, derrière le vainqueur Kimi Antonelli. Ferrari, de son côté, a été éjectée du podium pour la première fois de la saison.

"Si quoi que ce soit, le nombre de composants que nous avons apportés à Miami, en quantité, est inférieur à celui de Ferrari, et il y en a encore quelques-uns qui arriveront lors des prochaines courses," a précisé Stella. "Mais en termes de résultats obtenus avec ces éléments, c’est globalement conforme à ce que nous attendions."

"De manière générale, la façon dont nous avons amélioré la voiture passe principalement par l’appui aérodynamique, et un peu par le grip mécanique. Nous pensons que ces améliorations, à la fois en appui et sur le plan mécanique, ont simplement apporté davantage d’adhérence, plutôt qu’un changement d’équilibre ou de caractéristiques."