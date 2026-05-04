Piastri arrache le podium et remercie McLaren F1 pour les évolutions

Discret tout au long du week-end, et nettement derrière Lando Norris en termes de rythme, Oscar Piastri a pourtant glané un deuxième podium d’affilée pour lui et McLaren F1.

L’Australien a mis la pression en fin de course sur la Ferrari de Charles Leclerc… ce qui a fini par payer, le Monégasque ayant commis une erreur très coûteuse pour lui.

Très heureux de cette 3e place presque inespérée, Piastri restait pourtant lucide : son coéquipier l’a dominé tout au long du week-end. Mais grâce aux évolutions fort efficaces apportées par son équipe, il est resté en lutte pour le podium durant tout le Grand Prix.

« En termes de résultat, je suis très heureux. Évidemment, pendant une grande partie de la course, cela ne ressemblait pas du tout à un podium, donc finir troisième est un très bon résultat. Et comme Lando l’a dit, l’équipe a fait un excellent travail avec les évolutions lors de ce Grand Prix. Nous avons également fait de l’excellent travail en étant dans le rythme dès les premiers essais libres et en maximisant notre potentiel. »

« Les qualifications étaient un peu plus difficiles à lire. Notre impression suite à cette séance était que les autres avaient simplement davantage maximisé ce qu’ils avaient, mais nous savions qu’il nous restait encore un peu de marge de progression. Mais le rythme affiché par l’équipe en course était vraiment solide, ce qui est très encourageant. »

« Personnellement, sur l’ensemble de l’épreuve, il m’a manqué ce petit dixième ou deux la plupart du temps, ce qui m’a compliqué la tâche plus que prévu à certains moments. Mais oui, pour ce qui est de maximiser le résultat après les qualifications, j’estime avoir fait du bon travail. »

Contrairement aux pilotes Mercedes, ceux de McLaren F1 arrivent à prendre un bon départ, un point fort que Piastri a aussi noté. Il était même 4e à la fin du premier tour.

« J’ai pris un excellent départ. Évidemment, le virage 2 était encore une fois assez intéressant. Donc oui, j’essayais juste de choisir la bonne trajectoire à cet endroit. Et oui, nos départs en tant qu’équipe ont toujours été notre point fort, et celui-ci en était un autre bon exemple. »

La course de l’Australien a été en deux temps, estime-t-il. Il était ainsi bien plus à l’aise avec les durs, en deuxième moitié de course.

« Ensuite, le rythme était solide. Lors du premier relais avant la voiture de sécurité, j’ai commis quelques erreurs et ce n’était pas aussi bon que je l’espérais. En revanche, je me suis senti beaucoup plus à l’aise dans la seconde moitié de la course. Le rythme était bien meilleur et j’ai pu rattraper George, et bien sûr Charles à la fin. J’en suis donc très heureux. »

Un nouveau révélateur pour les évolutions McLaren F1 à Montréal

La course au développement se poursuivra lors du prochain Grand Prix, dans trois semaines à Montréal. Mercedes apportera enfin un premier gros package d’évolutions, mais McLaren F1 a aussi prévu d’introduire des nouveautés importantes. À quoi peut-on s’attendre selon Piastri ? À une domination de Mercedes F1 ? Ou bien l’équipe orange restera-t-elle en lice pour les victoires ?

« Ce sera intéressant à observer. Comme Lando l’a dit, nous devons en quelque sorte voir où nous nous situons sur différents circuits. Particulièrement lors de la course Sprint de cette épreuve, faire un doublé à la régulière a été une assez grande surprise pour nous. »

« Donc, les choses fonctionnent bien. Nous nous attendions à ce que les évolutions soient un bon pas en avant, et ça a été le cas ; espérons qu’il en soit de même au Canada. Mais Mercedes n’a pas apporté grand-chose lors de cette épreuve et ils ont également un package d’évolutions pour le Canada, il faudra donc attendre de voir ce que cela leur apportera. »