’Il a commandé le plat le plus cher’ : comment Russell s’est vengé d’Albon à Monaco

Alex Albon avait prévu d’avoir un dîner dimanche soir à Monaco avec George Russell mais celui-ci a prévu une tournure particulière puisque le pilote Williams F1 a bouchonné son ami pendant la course afin d’offrir à Carlos Sainz un arrêt gratuit en course.

Les deux hommes avaient plaisanté après la course et Russell avait demandé à Albon de payer la note. Ce que le Thaïlandais a bien fait, comme il le raconte à Barcelone.

Alors ce dîner s’est-il bien passé ?

"Super. Il a commandé le plat le plus cher du menu. Il l’a fait, vraiment ! C’étaient les pâtes au homard, mais il a zappé le dessert, donc ça s’est un peu égalisé. C’était bon. C’était une soirée amusante"

"Et j’ai payé, oui. Je devais payer. Cette course était horrible, et on avait un rôle à jouer, donc au moins on avait l’impression qu’on avait quelque chose à gagner. Pour les autres, c’était un peu pire, mais oui ce n’est pas agréable de devoir procéder ainsi."

On a ensuite demandé à Albon si les pilotes parlaient de F1 et de course automobile en général au dîner.

"Non, honnêtement, on parle très peu de course automobile. On ne parle pas beaucoup de course en dehors de la compétition. Pas vraiment. On en parle, mais honnêtement, à part cette course de Monaco particulière avec la stratégie... Il semble difficile de savoir comment améliorer certaines des courses que nous avons vues. Je pense que ça valait le coup d’essayer et, collectivement, nous tous – équipes et pilotes – pensions que les deux arrêts devraient apporter quelque chose, mais cela a quelque peu modifié les règles du jeu."

"Il va falloir reconsidérer la manière dont nous pouvons améliorer certaines courses."

Une pénalité très ironique toujours assumée par Russell

A Barcelone dans le paddock, George Russell affirme lui toujours que sa décision d’accepter une pénalité pour avoir coupé la chicane s’est avérée payante à Monaco, lui permettant d’obtenir une meilleure position à l’arrivée.

"Pour être honnête, j’en avais assez de fixer l’arrière d’un aileron de Williams pendant 50 tours. C’était un peu ironique, car j’ai terminé plus haut au classement grâce à cette manœuvre que si j’étais resté derrière Alex. J’ai creusé l’écart pour couvrir un arrêt complet au stand en l’espace de trois tours, puis j’ai pu faire ma propre course."

"Mais le week-end s’est terminé dès les qualifications pour moi. Nous nous battions pour rien. On obtient les mêmes points de la 11e et la 20e place. Zéro !"

"Je voulais juste profiter de Monaco. Je n’en ai pas eu l’occasion samedi. C’est la montée d’adrénaline la plus intense de toute une saison, et je n’en ai pas eu l’occasion à cause de ce qui s’est passé avec le moteur."

"J’ai au moins apprécié les 25 derniers tours de la course. Ce n’est pas un nouveau ’George en rebelle qui coupe la piste’, c’était juste une lassitude de voir Alex conduire comme un grand-mère."

"Mais le dîner était cool et il a bien payé l’addition !"