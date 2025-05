’On a été les plus malins’ : Hadjar assume la tactique de Racing Bulls à Monaco

Liam Lawson espère vivre un week-end aussi bon à Barcelone qu’à Monaco, après sa huitième place au Grand Prix disputé le week-end dernier en Principauté. Le pilote Racing Bulls est en tout cas clair : ce sont les points qu’il vise ce week-end.

"C’est un bon feeling de marquer des points, c’était un très bon week-end pour l’équipe. De mon côté, ce n’était pas parfait mais je vais continuer à travailler ce week-end pour essayer de progresser" a déclaré Lawson, qui s’interroge sur l’effet de la directive contre .

"On va essayer de marquer des points, comme toujours. Pour l’équipe, il faudra réussir à maîtriser les changements, et ça va affecter tout le monde donc on essaiera de rendre notre voiture aussi bonne que possible. On ne sait pas comment ça va affecter tout le monde, pour certaines équipes ça fera peut-être une grosse différence, pour d’autres non."

Remplacé par Yuki Tsunoda pour manque de performance, il est aujourd’hui régulièrement plus rapide que la deuxième Red Bull, mais il préfère rester philosophe sur le sujet : "En fin de compte, cela ne change rien pour moi, car je n’ai jamais eu l’occasion de montrer ce dont j’étais capable au volant d’une Red Bull."

"Cela ne change pas grand-chose. Si quelqu’un d’autre a des difficultés dans cette voiture, cela ne m’affecte pas et ne me change pas. Cela ne me rend pas meilleur, évidemment. Je me concentre donc sur le fait de faire le meilleur travail possible dans la voiture dans laquelle je suis, et c’est ce que je fais en ce moment."

Il assure que l’épisode Red Bull ne l’a pas perturbé : "Honnêtement, je pense que ma confiance n’a pas changé depuis l’année dernière. Elle n’a pas changé chez Red Bull et elle n’a pas changé lors des deux premières courses avec la voiture de RB. C’est génial de marquer des points à Monaco. Et peut-être qu’il semble que cela m’a donné beaucoup de confiance, mais pour moi, cela n’a pas changé."

Isack Hadjar a de son côté soutenu la tactique déployée par Lawson pour l’aider à avoir des arrêts gratuits et terminer sixième à Monaco : "Oui, c’était bien comme jeu d’équipe. J’ai lu les polémiques mais je m’en fiche, c’est autorisé et on a été plus malins. Liam a été fantastique. Il a plutôt bien fait dans sa manière de ralentir, et oui c’était prévu. Il l’a bien fait, et je l’ai suffisamment remercié, je pense."

"Je n’ai pas fait grand-chose… C’est Monaco, ce n’est pas très difficile de contenir qui que ce soit. Je pense que le plus difficile a été de déployer cette idée et de se qualifier côte à côte. C’était le plus difficile. Si nous n’avions pas eu les deux voitures en Q3, cela n’aurait pas fonctionné."